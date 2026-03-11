117 детей до сих пор остаются в зоне принудительной эвакуации на Донетчине, - ОВА

В общинах Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация, до сих пор находятся 117 детей.

Об этом рассказала начальник Службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

117 детей остаются в зонах принудительной эвакуации

"В семи населенных пунктах четырех территориальных громад Донецкой области, где объявлена обязательная эвакуация детей в принудительном порядке с родителями или лицами, их заменяющими, или другими законными представителями, остаются находиться 117 детей в 86 семьях", - сказала чиновница.

На сегодняшний день больше всего детей остается в Николаевской городской территориальной общине - 57 детей в 41 семье и Андреевской сельской тергромаде - 26 детей в 18 семьях.

Сколько эвакуировано за последнее время

Как рассказала представительница ОВА, за последнюю неделю из области принудительно эвакуировано 42 ребенка из 35 семей.

А за две последние недели в целом было эвакуировано 131 ребенок из 105 семей. В частности, из Дружковки эвакуировано 65 детей (55 семей), из Николаевской громады - 56 детей (42 семьи).

