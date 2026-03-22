Тактична обстановка дозволяє повністю зупинити ворога на підступах до Слов’янська-Краматорська, - Бутусов

Перспектива збереження Слов'янська та Краматорська під контролем України залежить виключно від управлінських і організаційних рішень.

Про це розповів командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

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Загроза для Слов'янська та Краматорська

"У нас достатньо там сил і тактична обстановка дозволяє повністю зупинити ворога на підступах до Слов'янська-Краматорська. Там вигідний рельєф, це вигідний природний рубіж, достатньо часу ще є для підготовки їх до ще більшої оборони, якісного прикриття, побудови рубежів і змін в організації і застосуванні військ. Я вірю абсолютно, що ми можемо просто зупинити ворога на Донбасі і не те, що його зупинити, відкинути", - каже Бутусов.

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Бої біля Куп'янська

За словами Бутусова, лівий берег Куп'янська тримається завдяки без перебільшення героїчним зусиллям 116-ї механізованої бригади, воїнів 116-ї механізованої бригади і 14-ї механізованої бригади, а також окремих батальйонів, підрозділів, які їх підтримують.

"І йдуть дуже важкі бої, ворог не покидає намірів вибити нас з Куп'янська-Вузлового, тобто з лівого берега, але тим не менше наші воїни тримаються. Є багато інфільтрацій ворога, тобто проникнення малих груп або навіть одиночних піхотинців крізь наші бойові порядки, тим не менше поступово всі ці інфільтрації знищуються. Бої йдуть дуже важкі, у ворога величезна кількість БпЛА і там йде дуже тяжка боротьба за панування в повітрі. Фактично Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ ворог перетворив на кілзони реальні, де величезна кількість дронів і пересування, будь-який маневр дуже серйозно сковується ворожими дронами. Бойові дії там дуже важкі, наші воїни тримаються і завдають ворогу величезних втрат", - розповів військовий.

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Повний стрім Бутусова, присвячений темі армійських корпусів, дивіться та читайте за посиланням.