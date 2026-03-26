У Куп’янську залишаються російські військові: ЗСУ спростували фейки РФ

Російські повідомлення про повну "ліквідацію" підрозділів у Куп’янську не відповідають реальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному коментарі АрміяInform повідомив речник Угруповання об’єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

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"За даними розвідки, у нас постійно проходила інформація, що там до кількох десятків осіб по всьому місту, скоріше за все, все ж таки є. Активних позивних там зазвичай то 6, то 8. Проте, згідно з даними розвідки, певна кількість росіян, приблизно відділення, може взвод, по всьому Куп’янську розпорошена", - сказав він.

Трегубов також зазначив, що повідомлення російських блогерів про остаточну ліквідацію всіх російських військовослужбовців у місті не відповідають дійсності.

"Мене здивувало, коли почались заупокійні пісні російських блогерів, які вирішили поховати росіян у місті. Я звернувся до командування операцією і дізнався, що поховали росіян відверто завчасно.

Навіть на локації лікарні російські військові ще є. Там справді ще кілька їх перебувають у підвалі, і це чітко підтверджено, що вони там намагаються ще відбрикуватися. Хто хотів здатися, вже здався, але у підвалі там ще сидить декілька відчайдухів", - повідомив речник УОС.

Трегубов припустив, що ворожі блогери могли завчасно "поховати" власних військових, оскільки вважають їх фактично приреченими.

За його оцінкою, це пов’язано з тим, що операція з порятунку цих військовослужбовців для противника є фізично неможливою.

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"Чому росіяни їх поховали заздалегідь? Мені здається, що так росіянам простіше. По-перше, зараз йдуть прильоти безпосередньо по місту. По-друге, так легше пояснити, що вони вже поховані, тому не треба їх рятувати.

Мені здається, що росіяни просто намагаються уникнути ситуації, коли буде шкандаль типу: "Наші хлопці гинуть, давайте їх витаскувати". Витягнути їх все одно ніхто не зможе, тому вони поховали в Куп’янську росіян просто авансом, - пояснив Трегубов.

Що передувало?

Минулого тижня російський Z-блогер Романов заявив про загибель усіх оточених у Куп’янську окупантів.

Раніше повідомлялося, що у Куп’янську близько двох десятків російських військових вже майже три місяці залишаються у фактичному оточенні. Їх забезпечення можливе лише повітряним шляхом.

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