Враг продвинулся в Волчанске и Синьковке на Харьковщине и около Зализнянского на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом вечером 22 марта сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Волчанске (Чугуевский район, Харьковская область), Синьковке (Купянский район, Харьковская область) и около Зализнянского (Бахмутский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 марта также сообщалось, что враг продвинулся в Миньковке и около Федоровки Второй в Донецкой области.

