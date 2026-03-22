Враг продвинулся в Миньковке и вблизи Федоровки Второй на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом 22 марта сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Наступление врага

"Карта обновлена, враг продвинулся в Миньковке и вблизи Федоровки Второй", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские войска оккупировали Платоновку в Бахмутском районе и продвигаются в двух районах Донецкой области.

