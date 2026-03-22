Ворог просунувся у Міньківці та поблизу Федорівки Другої на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування в Бахмутському районі Донецької області.

Про це 22 березня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено, Ворог просунувся у Міньківці та поблизу Федорівки Другої", - сказано в повідомленні.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські війська окупували Платонівку в Бахмутському районі та мають просування в двох районах Донецької області.

Дивіться також: Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки, Міньківки та у Васюківці, - DeepState. КАРТА