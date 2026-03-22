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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог просунувся у Міньківці та поблизу Федорівки Другої на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування в Бахмутському районі Донецької області. 

Про це 22 березня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено, Ворог просунувся у Міньківці та поблизу Федорівки Другої", - сказано в повідомленні.

ворог просунувся у Міньківці та біля Федорівки Другої

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські війська окупували Платонівку в Бахмутському районі та мають просування в двох районах Донецької області.

Дивіться також: Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки, Міньківки та у Васюківці, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11399) Бахмутський район (859) Міньківка (6) Федорівка Друга (7)
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Топ коментарі
+8
Ворог просунувся, здихають але просуваются ,а чи може "найвеличніший " зібрати РНБО і проаналізувати що відбуваєтся на фронті і чому так ? а не безперспективні поїздки до США умерова і його шайки для яких понад усе власна дупа.
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22.03.2026 18:19 Відповісти
+3
чому не виробляють засоби для масового дистанційного мінування? це б зробило наступ практично неможливим
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22.03.2026 18:19 Відповісти
+2
знову ці "протуберанці-щупальці"
що то за хрєнь такий наступ кацапів ?

.
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22.03.2026 18:24 Відповісти

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