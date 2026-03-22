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Ворог просунувся у Міньківці та поблизу Федорівки Другої на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування в Бахмутському районі Донецької області.
Про це 22 березня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено, Ворог просунувся у Міньківці та поблизу Федорівки Другої", - сказано в повідомленні.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські війська окупували Платонівку в Бахмутському районі та мають просування в двох районах Донецької області.
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що то за хрєнь такий наступ кацапів ?
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