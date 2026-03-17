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Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки, Міньківки та у Васюківці, - DeepState. КАРТА
Війська РФ мають просування на території Бахмутського району Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки (село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області), Міньківки (село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області) та у Васюківці ( село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Мапи
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