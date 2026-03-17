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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки, Міньківки та у Васюківці, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування на території Бахмутського району Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки (село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області), Міньківки (село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області) та у Васюківці ( село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

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Мапи

Оріхово-Василівка
Оріхово-Василівка

Маньківка карта
Міньківка 

Васюківка карта
Васюківка 

Також читайте: Російські війська просунулися поблизу Яблунівки на Сумщині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11369) Бахмутський район (858) Васюківка (12) Оріхово-Василівка (6) Міньківка (6) DeepState (550)
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