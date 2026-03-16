Росіяни просунулися біля Мирного на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Зафіксоване просування російських військ біля Мирного в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Мирного (Пологівський район, Запорізька обалсть)", - йдеться в повдіомленні.

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Що передувало?

Раніше проєкт DeepState повідомляв, що російські війська просунулись поблизу Піщаного на Харківщині, Макіївки на Луганщині та Загірного у Запорізькій області.

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