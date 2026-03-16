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Росіяни просунулися біля Мирного на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Окупанти просунулися поблизу Мирного

Зафіксоване просування російських військ біля Мирного в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту  DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Мирного (Пологівський район, Запорізька обалсть)", - йдеться в повдіомленні.

Оновлення карти

Окупанти просунулися поблизу Мирного

Що передувало?

Раніше проєкт DeepState повідомляв, що російські війська просунулись поблизу Піщаного на Харківщині, Макіївки на Луганщині та Загірного у Запорізькій області.

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Автор: 

Запорізька область (5000) Пологівський район (428) Мирне (3) DeepState (550)
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Топ коментарі
+8
По звітам,ми постійно атакуємо,знищуємо-а на виході результат-чомусь вперед просунулись кацапи.Незрозуміло.
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16.03.2026 07:25 Відповісти
+2
Печалька
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16.03.2026 06:44 Відповісти
+2
Єдине, що тішить, що темпи їхнього просування незначні. Я сподіваюсь, що досить швидко вони зупиняться. Можливо в цьому році.
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16.03.2026 08:39 Відповісти

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