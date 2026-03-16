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Росіяни просунулися біля Мирного на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА
Зафіксоване просування російських військ біля Мирного в Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Мирного (Пологівський район, Запорізька обалсть)", - йдеться в повдіомленні.
Оновлення карти
Що передувало?
Раніше проєкт DeepState повідомляв, що російські війська просунулись поблизу Піщаного на Харківщині, Макіївки на Луганщині та Загірного у Запорізькій області.
Топ коментарі
+8 Сергей Решетников #601595
показати весь коментар16.03.2026 07:25 Відповісти Посилання
+2 Андрій Макогон
показати весь коментар16.03.2026 06:44 Відповісти Посилання
+2 Ігор Климчук #581263
показати весь коментар16.03.2026 08:39 Відповісти Посилання
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