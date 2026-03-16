Россияне продвинулись в районе Мирного на Запорожье, - DeepState. КАРТА

Зафиксировано продвижение российских войск в районе Мирного в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Мирного (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Ранее проект DeepState сообщал, что российские войска продвинулись вблизи Песчаного в Харьковской области, Макеевки в Луганской области и Загорного в Запорожской области.

