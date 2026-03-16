Российские войска атаковали Запорожье: повреждены дома, пострадали, по меньшей мере, трое человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
В ночь на 16 марта российские войска атаковали Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате обстрела повреждены жилые дома. На месте попаданий возник пожар.
Предварительно, есть пострадавшие, - добавил глава ОВА. Также он показал последствия обстрела областного центра.
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В 00:21 Федоров заявил, что в результате атаки ранена одна женщина. Ей медики оказывают помощь.
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В 00:47 – Федоров в Телеграмме написал о том, что за помощью врачей обратился 18-летний мужчина.
Таким образом, количество пострадавших от российской атаки возросло до двух.
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В 01:13 - Федоров сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Запорожье.
По его словам, ранены 18-летний мужчина и женщины 48 и 81 год.
Россияне атаковали частный сектор БПЛА. Пожар, возникший на месте атаки, спасатели уже ликвидировали.
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