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Новости Видео Атака на Запорожье
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Российские войска атаковали Запорожье: повреждены дома, пострадали, по меньшей мере, трое человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В ночь на 16 марта российские войска атаковали Запорожье. 

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела повреждены жилые дома. На месте попаданий возник пожар.

Предварительно, есть пострадавшие, - добавил глава ОВА. Также он показал последствия обстрела областного центра. 

Обновленная информация

В 00:21 Федоров заявил, что в результате атаки ранена одна женщина. Ей медики оказывают помощь.

Обновленная информация

В 00:47 – Федоров в Телеграмме написал о том, что за помощью врачей обратился 18-летний мужчина.

Таким образом, количество пострадавших от российской атаки возросло до двух.

Обновленная информация

В 01:13 - Федоров сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Запорожье.

По его словам, ранены 18-летний мужчина и женщины 48 и 81 год.

Россияне атаковали частный сектор БПЛА. Пожар, возникший на месте атаки, спасатели уже ликвидировали.

Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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Запорожье (2958) обстрел (33264) Запорожская область (4474) атака (1612) Запорожский район (627)
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