Российские войска атаковали Запорожье: повреждены дома, пострадали, по меньшей мере, трое человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В ночь на 16 марта российские войска атаковали Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела повреждены жилые дома. На месте попаданий возник пожар.



Предварительно, есть пострадавшие, - добавил глава ОВА. Также он показал последствия обстрела областного центра.

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В 00:21 Федоров заявил, что в результате атаки ранена одна женщина. Ей медики оказывают помощь.

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В 00:47 – Федоров в Телеграмме написал о том, что за помощью врачей обратился 18-летний мужчина.

Таким образом, количество пострадавших от российской атаки возросло до двух.

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В 01:13 - Федоров сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Запорожье.

По его словам, ранены 18-летний мужчина и женщины 48 и 81 год.

Россияне атаковали частный сектор БПЛА. Пожар, возникший на месте атаки, спасатели уже ликвидировали.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке российских беспилотников на территорию Украины.

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