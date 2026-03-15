Оккупанты нанесли 735 ударов по Запорожью и области: двое человек погибли, еще 22 ранены. ФОТО

Всего за сутки российские оккупанты нанесли 735 ударов по 43 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атак

"Два человека погибли, еще 22 получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район", — говорится в сообщении.

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Чем били россияне

Как отмечается, войска РФ атаковали область с помощью авиации, беспилотников, РСЗО и артиллерии.

Войска РФ нанесли 24 авиаудара по Запорожью, Веселянке, Таврийскому, Любицкому, Самийловке, Новоукраинке, Заливом, Беленьком, Широком, Копанях, Верхней Терсе, Воздвижевке, Гуляйпольском, Чаривном, Долинке, Васильевском, Тимошевке и Ровному.

527 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Новоалександровку, Марьевку, Степное, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Мирное, Чаривное, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки и Новое Запорожье.

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Новояковлевке, Новоандреевке, Гуляйпольскому, Верхней Терсе и Косовцевому.

179 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехово, Зализнычному, Щербахам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Мирному, Святопетровке, Зеленому, Варваровке и Доброполью.

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Повреждения

Сообщается, что поступило 405 сообщений о повреждениях жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.