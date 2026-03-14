РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: один человек погиб
Вооруженные силы РФ нанесли удар управляемой авиационной бомбой (УАБ) по Запорожскому району.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
В результате атаки погиб 32-летний мужчина в населенном пункте Таврическое.
На месте происшествия продолжаются следственные и спасательные работы.
Обстрелы области за сутки
Всего за сутки оккупанты нанесли 780 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще семеро получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский и Пологовский районы
- Войска РФ нанесли 15 авиаударов по Веселянке, Григоровке, Новоалександровке, Любицкому, Никольскому, Орехову, Широкому, Копаням, Новоселовке, Чаривному, Воздвижке, Долинке, Ровно.
- 558 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новониколаевку, Малокатериновку, Червоноднепровку, Новоалександровку, Лысогорку, Вильнянку, Марьевку, Долинское, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Мирное, Чаривное, Святопетровку, Зеленое, Еленокстантиновку, Варваровку, Доброполье, Новое Запорожье.
- Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Орехову, Зализничному, Щербакам и Мирному.
- 203 артиллерийских удара пришлись на Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье.
