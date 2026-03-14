Россияне атаковали Запорожский район: четверо пострадавших, из них двое детей

В результате атаки российских войск на Запорожский район Запорожской области пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Об этом в ночь на 14 марта сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"Россияне атаковали Запорожский район — поврежден частный дом. Произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали", — говорится в сообщении.

Ранения получили женщина 35 лет, мужчина 40 лет и двое детей — девочка и мальчик 16 и 11 лет соответственно.

