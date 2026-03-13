Россияне нанесли удар по автоцистерне на Запорожье: один погибший и один раненый

Сегодня, 13 марта, российские войска нанесли удар по автоцистерне в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, россияне атаковали дроном автоцистерну недалеко от Вильнянки.

Транспортное средство повреждено.

Жертвы атаки

В результате атаки погиб 56-летний мужчина, ранен — мужчина 37 лет.

