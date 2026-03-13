Россияне нанесли удар по автоцистерне на Запорожье: один погибший и один раненый
Сегодня, 13 марта, российские войска нанесли удар по автоцистерне в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, россияне атаковали дроном автоцистерну недалеко от Вильнянки.
Транспортное средство повреждено.
Жертвы атаки
В результате атаки погиб 56-летний мужчина, ранен — мужчина 37 лет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий13.03.2026 13:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
pacerhard melina
показать весь комментарий13.03.2026 14:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль