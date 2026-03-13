УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17569 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
828 2

Росіяни вдарили по автоцистерні на Запоріжжі: один загиблий і один поранений

Росіяни вдарили по автоцистерні на Запоріжжі

Сьогодні, 13 березня, російські війська завдали удару по автоцистерні в Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, росіяни атакували дроном автоцистерну неподалік Вільнянки.

Транспортний засіб пошкоджений.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: троє поранених, майже 900 ударів по населених пунктах

Жертви атаки

Внаслідок атаки загинув 56-річний чоловік, поранений - чоловік 37 років.

Читайте: Росія вдруге за день вдарила по Запоріжжю: тисячі людей залишилися без світла і тепла

Автор: 

обстріл (34578) Запорізька область (4990) Запорізький район (628) Вільнянка (1)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 