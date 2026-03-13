Росіяни вдарили по автоцистерні на Запоріжжі: один загиблий і один поранений
Сьогодні, 13 березня, російські війська завдали удару по автоцистерні в Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, росіяни атакували дроном автоцистерну неподалік Вільнянки.
Транспортний засіб пошкоджений.
Жертви атаки
Внаслідок атаки загинув 56-річний чоловік, поранений - чоловік 37 років.
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