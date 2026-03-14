Росіяни атакували Запорізький район: четверо постраждалих, з них двоє дітей

Внаслідок атаки російських військ по Запорізькому району Запорізької області постраждали четверо людей, з них дві дитини.

Про це в ніч на 14 березня повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Росіяни атакували Запорізький район - пошкоджено приватний будинок. Сталась пожежа, яку надзвичайниками вже ліквідовано",- йдеться у повідомленні.

Поранень дістали жінка 35-ти років, чоловік 40 років, та двоє дітей - дівчина та хлопець 16 та 11 років відповідно.

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