Росіяни атакували Запорізький район: четверо постраждалих, з них двоє дітей
Внаслідок атаки російських військ по Запорізькому району Запорізької області постраждали четверо людей, з них дві дитини.
Про це в ніч на 14 березня повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Росіяни атакували Запорізький район - пошкоджено приватний будинок. Сталась пожежа, яку надзвичайниками вже ліквідовано",- йдеться у повідомленні.
Поранень дістали жінка 35-ти років, чоловік 40 років, та двоє дітей - дівчина та хлопець 16 та 11 років відповідно.
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