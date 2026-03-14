УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11657 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області Обстріли Запоріжжя
950 0

Росіяни атакували Запорізький район: четверо постраждалих, з них двоє дітей

Удар по Запорізькому району: серед поранених — двоє дітей

Внаслідок атаки російських військ по Запорізькому району Запорізької області постраждали четверо людей, з них дві дитини.

Про це в ніч на 14 березня повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки

"Росіяни атакували Запорізький район - пошкоджено приватний будинок. Сталась пожежа, яку надзвичайниками вже ліквідовано",- йдеться у повідомленні.

Поранень дістали жінка 35-ти років, чоловік 40 років, та двоє дітей - дівчина та хлопець 16 та 11 років відповідно.

Читайте також: Росіяни вдарили по автоцистерні на Запоріжжі: один загиблий і один поранений

Автор: 

Запорізька область (4990) атака (1665) Запорізький район (628)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 