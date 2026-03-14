РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: одна людина загинула
Війська РФ завдали удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Запорізькому району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки загинув 32-річний чоловік у населеному пункті Таврійське.
На місці події тривають слідчі та рятувальні роботи.
Обстріли області за добу
Загалом упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще семеро дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони
- Війська рф здійснили 15 авіаударів по Веселянці, Григорівці, Новоолександрівці, Любицькому, Микільському, Оріхову, Широкому, Копанях, Новоселівці, Чарівному, Воздвижівці, Долинці, Рівному.
- 558 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Лисогірку, Вільнянку, Марʼївку, Долинське, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Чарівне, Святопетрівку, Зелене, Оленокостянтинівку, Варварівку, Добропілля, Нове Запоріжжя.
- Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Оріхову, Залізничному, Щербаках та Мирному.
- 203 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці, Добропіллю.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль