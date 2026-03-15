Окупанти завдали 735 ударів по Запоріжжю та області: двоє людей загинуло, ще 22 поранені. ФОТО

Загалом упродовж доби російські окупанти завдали 735 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атак

"Двоє людей загинуло, ще 22 дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", йдеться в повідомленні.

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Чим били росіяни

Як зазанчається війська РФ атакували область з авіації, безпілотниками, РСЗВ та артилерії.

Війська рф здійснили 24 авіаудари по Запоріжжю, Веселянці, Таврійському, Любицькому, Самійлівці, Новоукраїнці, Заливному, Біленькому, Широкому, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці, Гуляйпільському, Чарівному, Долинці, Василівському, Тимошівці та Рівному.

527 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Новоолександрівку, Мар’ївку, Степне, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Чарівне, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Новоандріївці, Гуляйпільському, Верхній Терсі та Косівцевому.

179 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Мирному, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці та Добропіллю.

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Пошкодження

Повідомляється, що надійшло 405 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.