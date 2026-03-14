Новости Атака беспилотников на Запорожье
1 099 4

Войска РФ ударили по Запорожью: погиб человек, 7 раненых, из-под завалов получили двух человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Днём 14 марта 2026 года войска РФ атаковали Запорожье. Повреждён многоквартирный дом, возник пожар.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Есть погибшие и пострадавшие

Как отмечается, один человек погиб вследствие вражеской атаки.

К сожалению, количество пострадавших растет: на данный момент уже 7 раненых вследствие вражеской атаки на Запорожье. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Также, по данным ОВА, предварительно, одна женщина находится под завалами.

Читайте также: Сутки в Запорожье: трое раненых, почти 900 ударов по населенным пунктам

обстрел Запорожья
Впоследствии Федоров сообщил, что раненую женщину извлекли из-под завалов. Медики оказывают всю необходимую помощь.

"Под завалами находились два человека. Только что они были деблокированы экстренными службами. Сейчас раненым оказывается медицинская помощь", - уточнил глава ОВА.

Також читайте: Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: один человек погиб.

Ночная атака РФ на Украину

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары РФ по железной дороге: ранены работники в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
  • Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
  • Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
  • По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.

Читайте также: Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: один человек погиб, шестеро ранены

Покажіть це Ірану в ООН
14.03.2026 17:10 Ответить
Кабом вдарили. Іран тут ні до чого
14.03.2026 17:15 Ответить
КАБ-не-КАБ, а "легітимна ціль" має захищатися як завгодно!
14.03.2026 17:17 Ответить
Господи, Ти бачиш все, спопели їх Господи
14.03.2026 18:30 Ответить
 
 