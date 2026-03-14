Войска РФ ударили по Запорожью: погиб человек, 7 раненых, из-под завалов получили двух человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Днём 14 марта 2026 года войска РФ атаковали Запорожье. Повреждён многоквартирный дом, возник пожар.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть погибшие и пострадавшие

Как отмечается, один человек погиб вследствие вражеской атаки.

К сожалению, количество пострадавших растет: на данный момент уже 7 раненых вследствие вражеской атаки на Запорожье. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Также, по данным ОВА, предварительно, одна женщина находится под завалами.

Впоследствии Федоров сообщил, что раненую женщину извлекли из-под завалов. Медики оказывают всю необходимую помощь.

"Под завалами находились два человека. Только что они были деблокированы экстренными службами. Сейчас раненым оказывается медицинская помощь", - уточнил глава ОВА.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: один человек погиб.

Ночная атака РФ на Украину

Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.

Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.

Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.

По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.

