Войска РФ ударили по Запорожью: погиб человек, 7 раненых, из-под завалов получили двух человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Днём 14 марта 2026 года войска РФ атаковали Запорожье. Повреждён многоквартирный дом, возник пожар.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Есть погибшие и пострадавшие
Как отмечается, один человек погиб вследствие вражеской атаки.
К сожалению, количество пострадавших растет: на данный момент уже 7 раненых вследствие вражеской атаки на Запорожье. Одна женщина в тяжелом состоянии.
Также, по данным ОВА, предварительно, одна женщина находится под завалами.
Впоследствии Федоров сообщил, что раненую женщину извлекли из-под завалов. Медики оказывают всю необходимую помощь.
"Под завалами находились два человека. Только что они были деблокированы экстренными службами. Сейчас раненым оказывается медицинская помощь", - уточнил глава ОВА.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: один человек погиб.
Ночная атака РФ на Украину
- Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
- Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
- Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
- По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.
