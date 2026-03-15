Россия атакует Украину беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 15 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:04 - Сообщается о группах вражеских беспилотников:
- Группа БПЛА курсом на Чернигов.
- БПЛА в направлении Харькова/Рогани.
- Группа БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В 19:32 - БПЛА курсом на Затоку.
Обновленная информация
20:27 – БПЛА на Николаев с юга.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є повідомлення Мінстерства оборони Ізраїлю і розробників (компанії Rafael), що станом на березень 2026 року ця система, нібито, офіційно була інтегрована в багаторівневу систему ППО країни.
Руйнівну дію лазера можуть суттєво зменшувати дощ, туман або пил в атмосфері.
Поява лазерної зброї на ********* полі бою, ймовірно, спричинить подальшу еволюцію ударних дронів.
Це може включати теплостійкий захист або дрони, які обертатимуться в повітрі, щоб не допустити тривалого ураження однієї точки на корпусі.
У Молдові ввели режим підвищеної готовності через розлив палива в Дністрі після російської атаки
«Незважаючи на вже вжиті заходи, хвиля забруднення нафтопродуктами продовжує поширюватися руслом річки, а на деяких ділянках на півночі рівень забруднюючих речовин перевищує допустимі норми», - заявив прем'єр-міністр країни Александру Мунтяну. Забруднення Дністра вперше були помічені цього тижня. Судячи з усього, паливо потрапило в річку після російського удару в районі Дністровської ГЕС 7 березня. Уряд Молдови звернувся по допомогу до ЄС і наполегливо попросив мешканців постраждалих районів поки що не використовувати воду. Зараз у річці встановлюють спеціальні загорожі для стримування поширення паливного шару, у воду розчиняють абсорбуючі матеріали. Це не перший випадок, коли атаки Росії на Україну призводять до катастрофічних наслідків для екології.
Потрапляння технічних масел у водні об'єкти становить серйозну загрозу для населення та водних екосистем.