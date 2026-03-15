Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 15 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:04 - Сообщается о группах вражеских беспилотников: 

  • Группа БПЛА курсом на Чернигов.
  • БПЛА в направлении Харькова/Рогани.
  • Группа БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В 19:32 - БПЛА курсом на Затоку.

Обновленная информация

 20:27 – БПЛА на Николаев с юга.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали Краснодарский край: горит нефтебаза под Тихорецком, повреждена ЛЭП. ФОТО

Ізраїльська армія вперше застосувала в реальному бою, знищивши запущені угрупованням «Хезболла» дрони за допомогою новітньої системи лазерного перехоплення Iron Beam («Залізний промінь») або як ще називають систему «Маґен ор» (івр. מגן אור - «Світловий щит»). Про це повідомило профільне видання IsraelDefense.
Є повідомлення Мінстерства оборони Ізраїлю і розробників (компанії Rafael), що станом на березень 2026 року ця система, нібито, офіційно була інтегрована в багаторівневу систему ППО країни.
15.03.2026 19:56 Ответить
Ще якесь таке хитре дзеркало, щоб назад промінь відсилало.
15.03.2026 20:07 Ответить
Покрасять дрон серебрянкою?
15.03.2026 20:09 Ответить
15.03.2026 19:56 Ответить
Eксперти вказують на численні обмеження ******** лазерної зброї. Через це, імовірно, вона стане лише одним із елементів майбутніх систем протиповітряної оборони, а не їхнім головним компонентом.
Руйнівну дію лазера можуть суттєво зменшувати дощ, туман або пил в атмосфері.
Поява лазерної зброї на ********* полі бою, ймовірно, спричинить подальшу еволюцію ударних дронів.
Це може включати теплостійкий захист або дрони, які обертатимуться в повітрі, щоб не допустити тривалого ураження однієї точки на корпусі.
15.03.2026 20:00 Ответить
15.03.2026 20:07 Ответить
15.03.2026 20:09 Ответить
Є повідомлення, що цю систему, яка розроблена в офісі президента, вкрав міндич та передастив на історічну батьківщину...
15.03.2026 20:23 Ответить
Багато країн зараз працюють над власним виробництвом лазерної зброї.
15.03.2026 20:26 Ответить
яка розроблена в офісі президента - дивіться земарахфон
15.03.2026 20:29 Ответить
А це,нажаль,паплану,тобто щоденно п'ятий рік тримати українців в напрузі(
15.03.2026 20:38 Ответить
BBC
У Молдові ввели режим підвищеної готовності через розлив палива в Дністрі після російської атаки
«Незважаючи на вже вжиті заходи, хвиля забруднення нафтопродуктами продовжує поширюватися руслом річки, а на деяких ділянках на півночі рівень забруднюючих речовин перевищує допустимі норми», - заявив прем'єр-міністр країни Александру Мунтяну. Забруднення Дністра вперше були помічені цього тижня. Судячи з усього, паливо потрапило в річку після російського удару в районі Дністровської ГЕС 7 березня. Уряд Молдови звернувся по допомогу до ЄС і наполегливо попросив мешканців постраждалих районів поки що не використовувати воду. Зараз у річці встановлюють спеціальні загорожі для стримування поширення паливного шару, у воду розчиняють абсорбуючі матеріали. Це не перший випадок, коли атаки Росії на Україну призводять до катастрофічних наслідків для екології.
15.03.2026 20:58 Ответить
Річка Дністер є одним із ключових джерел водопостачання для міст Одеса та Кишинів (Республіка Молдова).
Потрапляння технічних масел у водні об'єкти становить серйозну загрозу для населення та водних екосистем.
15.03.2026 21:03 Ответить
Зконцентрується в придурков'ї на дубосарській дамбі
15.03.2026 21:04 Ответить
 
 