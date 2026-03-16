Росія атакує Україну безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 15 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:04 - Повідомляється про групи ворожих безпілотників:

Група БпЛА курсом на Чернігів.

БпЛА у напрямку Харкова/Рогані.

Група БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

О 19:32 - БпЛА курсом на Затоку.

Оновлена інформація

О 20:27 - БпЛА на Миколаїв з півдня.

Оновлена інформація

О 21:15 - Повідомлялося про рух ударних БпЛА:

Харківщина: БпЛА у районі Старого Салтова.

Група БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

О 21:44 - БпЛА на півдні Одещини курсом на Кілію.

О 21:45 - БпЛА на сході Одещини курсом на Буялик.

О 21:45 - БпЛА на Суми зі сходу.

О 21:46 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:47 - КАБи на Сумщину.

Оновлена інформація

О 22:33 - Групи БпЛА у напрямку Одеси/Чорноморська.

О 23:07 - БпЛА курсом на Чернігів.

Оновлена інформація

О 23:33 - Група БпЛА курсом на Запоріжжя.

О 23:51 - Групи БпЛА із Сумщини на Чернігівщину.

О 00:51 - БпЛА курсом на Суми.

О 01:45 - КАБи на Запорізьку область.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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