Росія атакує Україну безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 15 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:04 - Повідомляється про групи ворожих безпілотників:
- Група БпЛА курсом на Чернігів.
- БпЛА у напрямку Харкова/Рогані.
- Група БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
О 19:32 - БпЛА курсом на Затоку.
Оновлена інформація
О 20:27 - БпЛА на Миколаїв з півдня.
Оновлена інформація
О 21:15 - Повідомлялося про рух ударних БпЛА:
- Харківщина: БпЛА у районі Старого Салтова.
- Група БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
О 21:44 - БпЛА на півдні Одещини курсом на Кілію.
О 21:45 - БпЛА на сході Одещини курсом на Буялик.
О 21:45 - БпЛА на Суми зі сходу.
О 21:46 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:47 - КАБи на Сумщину.
Оновлена інформація
О 22:33 - Групи БпЛА у напрямку Одеси/Чорноморська.
О 23:07 - БпЛА курсом на Чернігів.
Оновлена інформація
О 23:33 - Група БпЛА курсом на Запоріжжя.
О 23:51 - Групи БпЛА із Сумщини на Чернігівщину.
О 00:51 - БпЛА курсом на Суми.
О 01:45 - КАБи на Запорізьку область.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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