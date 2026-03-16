Російські війська атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки, постраждало щонайменше троє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч проти 16 березня російські війська атакували Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки. На місці прильотів сталася пожежа.



Попередньо, є постраждалі,- додав очільник ОВА. Також він показав наслідки обстрілу обласного центру.

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О 00:21- Федоров заявив, що внаслідок атаки поранена одна жінка. Їй медики надають допомогу.

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О 00:47 - Федоров у Телеграмі написав про те, що за допомогою лікарів звернувся 18-річний чоловік.

Таким чином кількість постраждалих від російської атаки зросла до двох.

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О 01:13 - Федоров повідомив про трьох постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя.

За його словами, поранені 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років.

Росіяни атакували приватний сектор БпЛА. Пожежу, що виникла на місці атаки, рятувальники уже ліквідували.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку російських безпілотників на територію України.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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