Російські війська атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки, постраждало щонайменше троє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
У ніч проти 16 березня російські війська атакували Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки. На місці прильотів сталася пожежа.
Попередньо, є постраждалі,- додав очільник ОВА. Також він показав наслідки обстрілу обласного центру.
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О 00:21- Федоров заявив, що внаслідок атаки поранена одна жінка. Їй медики надають допомогу.
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О 00:47 - Федоров у Телеграмі написав про те, що за допомогою лікарів звернувся 18-річний чоловік.
Таким чином кількість постраждалих від російської атаки зросла до двох.
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О 01:13 - Федоров повідомив про трьох постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя.
За його словами, поранені 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років.
Росіяни атакували приватний сектор БпЛА. Пожежу, що виникла на місці атаки, рятувальники уже ліквідували.
- Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку російських безпілотників на територію України.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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