Враг продвинулся вблизи Орехово-Васильевки, Миньковки и в Васюковке, - DeepState. КАРТА
Войска РФ продвигаются на территории Бахмутского района Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Куда продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Орехово-Васильевки (село Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Миньковки (село Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области) и в Васюковке (село Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Карты
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
