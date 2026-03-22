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Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Харківщині Бої на Куп’янському напрямку
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Ворог просунувся у Вовчанську і Синьківці на Харківщині та поблизу Залізнянського на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.

Про це ввечері 22 березня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ 

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Вовчанську (Чугуївський район, Харківська область), Синьківці (Куп'янський район, Харківська область) та поблизу Залізнянського (Бахмутський район, Донецька область)", - сказано в повідомленні.

ворог просунувся на Харківщині та Донеччині

ворог просунувся на Харківщині та Донеччині

ворог просунувся на Харківщині та Донеччині

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Що передувало

Нагадаємо, що 22 березня також повідомлялося, що ворог просунувся у Міньківці та поблизу Федорівки Другої на Донеччині.

Читайте також: Ворог змінює тактику на Харківщині, бої за Вовчанськ тривають, - бригада "Форпост"

Автор: 

Донецька область (11399) Вовчанськ (560) Харківська область (2901) Бахмутський район (859) Куп’янський район (761) Чугуївський район (411) Синьківка (6) Залізнянське (3) DeepState (551)
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