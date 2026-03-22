Ворог просунувся у Вовчанську і Синьківці на Харківщині та поблизу Залізнянського на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.

Про це ввечері 22 березня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Вовчанську (Чугуївський район, Харківська область), Синьківці (Куп'янський район, Харківська область) та поблизу Залізнянського (Бахмутський район, Донецька область)", - сказано в повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, що 22 березня також повідомлялося, що ворог просунувся у Міньківці та поблизу Федорівки Другої на Донеччині.

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