Ворог просунувся у Вовчанську і Синьківці на Харківщині та поблизу Залізнянського на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.
Про це ввечері 22 березня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування військ РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Вовчанську (Чугуївський район, Харківська область), Синьківці (Куп'янський район, Харківська область) та поблизу Залізнянського (Бахмутський район, Донецька область)", - сказано в повідомленні.
Що передувало
Нагадаємо, що 22 березня також повідомлялося, що ворог просунувся у Міньківці та поблизу Федорівки Другої на Донеччині.
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