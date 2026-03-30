Російські війська тиснуть на Куп’янському напрямку, невелика група окупантів ізольована у Куп’янську, - Трегубов
Російські війська продовжують тиснути на Куп’янському напрямку, намагаючись прорвати українську оборону поблизу кількох населених пунктів.
По це повідомив речник УОС Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Водночас у самому Куп’янську невелика група окупантів, що залишається під руїнами лікарні, фактично ізольована і не становить серйозної загрози для Сил оборони. Також зберігається активність ворога на Лиманському напрямку та на прикордонні Сумщини, де росіяни намагаються розширити свої вклинення. Якою є реальна обстановка на цих ділянках фронту та чи відбулися зміни з приходом весни", - пояснив він.
Що передувало?
- Раніше російський Z-блогер Романов заявив про загибель усіх оточених у Куп’янську окупантів.
- Згодом у Силах оборони заявили, що у Куп’янську залишаються російські військові.
- Також повідомлялося, що у Куп’янську близько двох десятків російських військових вже майже три місяці залишаються у фактичному оточенні. Їх забезпечення можливе лише повітряним шляхом.
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