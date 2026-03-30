Война 2026 года - это будет война дронов и борьбы с дронами, - Бутусов

2026 год станет годом войны дронов и борьбы с дронами. От этого будет зависеть эффективность на поле боя.

Об этом в эфире заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, военные с помощью дронов как обороняются, так и проводят контратаки, так же и у оккупантов дроны стали основным средством прорыва фронта.

"Война 2026 года - это будет война дронов и война по борьбе с дронами. Два ключевых фактора определят эффективность на поле боя.

И третий фактор - фактор людей. Какая сторона сможет подготовить достаточное количество людей, обеспечить их ротацию, эффективное боевое применение в серой зоне, которая фактически превращается в кольцевую зону", - объяснил он.

Читайте также: Анонсированный Федоровым аудит потерь - правильное намерение, которое может изменить доктрину войны, - Бутусов

Основным вызовом в войне будет то, кто получит преимущество и сможет реализовать на практике лучшую стратегию на поле боя в войне дронов, отметил Бутусов.

"Важно отметить, что развитие дронов идет системно во всех средах. Должно увеличиваться количество наземных дронов, причем радикально, должно увеличиваться количество воздушных дронов всех типов и морских дронов.

Таким образом, не делается ставка на достижение преимущества в нескольких отдельных типах БПЛА", - добавил он.

Читайте: Только Третий армейский корпус развернут в полном составе и удерживает 12% фронта, - Бутусов