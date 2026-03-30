Война 2026 года - это будет война дронов и борьбы с дронами, - Бутусов

2026 год станет годом войны дронов и борьбы с дронами. От этого будет зависеть эффективность на поле боя.

Об этом в эфире заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, военные с помощью дронов как обороняются, так и проводят контратаки, так же и у оккупантов дроны стали основным средством прорыва фронта.

"Война 2026 года - это будет война дронов и война по борьбе с дронами. Два ключевых фактора определят эффективность на поле боя. 

И третий фактор - фактор людей. Какая сторона сможет подготовить достаточное количество людей, обеспечить их ротацию, эффективное боевое применение в серой зоне, которая фактически превращается в кольцевую зону", - объяснил он.

Основным вызовом в войне будет то, кто получит преимущество и сможет реализовать на практике лучшую стратегию на поле боя в войне дронов, отметил Бутусов.

"Важно отметить, что развитие дронов идет системно во всех средах. Должно увеличиваться количество наземных дронов, причем радикально, должно увеличиваться количество воздушных дронов всех типов и морских дронов.

Таким образом, не делается ставка на достижение преимущества в нескольких отдельных типах БПЛА", - добавил он.

Так - а потім війна роботів
30.03.2026 13:46 Ответить
Дрони - це і є роботи. Наземні роботи програють літаючим, оскільки літаючі дрони більш маневрені.
Не пройшло як і 3 роки, як Бутусов зрозумів, що це війна дронів.
30.03.2026 13:57 Ответить
Вся мацква наповнена мільйонами дешевих дронів - називаються мусульмани і взриваються за пару тисяч доларів на монеро 😁
30.03.2026 13:47 Ответить
І тут би Захід міг добряче допомогти, в тому числі - самому собі.
Бо дрони - це технології, не тільки масовість.
А в технологіях Захід поки що зберігаю позицію лідера, у порівнянні зі Сходом.
30.03.2026 13:48 Ответить
така війна може тривати вічність.
30.03.2026 13:52 Ответить
Вічна війна - так і задумано. Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці, оскільки рашка не здатна воювати на два фронти.
30.03.2026 13:58 Ответить
30.03.2026 13:52 Ответить
Дрон СКМ
30.03.2026 14:01 Ответить
 
 