Война 2026 года - это будет война дронов и борьбы с дронами, - Бутусов
Индустрия дронов
2026 год станет годом войны дронов и борьбы с дронами. От этого будет зависеть эффективность на поле боя.
Об этом в эфире заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, военные с помощью дронов как обороняются, так и проводят контратаки, так же и у оккупантов дроны стали основным средством прорыва фронта.
"Война 2026 года - это будет война дронов и война по борьбе с дронами. Два ключевых фактора определят эффективность на поле боя.
И третий фактор - фактор людей. Какая сторона сможет подготовить достаточное количество людей, обеспечить их ротацию, эффективное боевое применение в серой зоне, которая фактически превращается в кольцевую зону", - объяснил он.
Основным вызовом в войне будет то, кто получит преимущество и сможет реализовать на практике лучшую стратегию на поле боя в войне дронов, отметил Бутусов.
"Важно отметить, что развитие дронов идет системно во всех средах. Должно увеличиваться количество наземных дронов, причем радикально, должно увеличиваться количество воздушных дронов всех типов и морских дронов.
Таким образом, не делается ставка на достижение преимущества в нескольких отдельных типах БПЛА", - добавил он.
Не пройшло як і 3 роки, як Бутусов зрозумів, що це війна дронів.
Бо дрони - це технології, не тільки масовість.
А в технологіях Захід поки що зберігаю позицію лідера, у порівнянні зі Сходом.