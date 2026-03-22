2 374

Только Третий армейский корпус развернут в полном составе и держит 12% фронта, - Бутусов

Бутусов Юрий

Реформа армейских корпусов позволила значительно улучшить управляемость в войсках, однако на данный момент полноценно сформирован и развернут лишь один корпус из 18 заявленных. 

Об этом рассказал командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, он подробно анализирует эффективность перехода ВСУ на корпусную систему.

Преимущества

"Положительного не так много, но оно есть. Реформа армейских корпусов позволила значительно улучшить управляемость и ответственность в армии. Потому что теперь у бригад есть командиры корпусов, которые очень часто могут некоторую часть своих бригад, могут ими и командовать, и применять, и организовывать, отвечать полностью за всю вертикаль. Как по административным решениям, так и по решениям о боевом применении. Это важный шаг вперед", - отметил он.

По его словам, некоторые корпуса значительно улучшили управляемость и организованность. Так, Бутусов приводит пример и Третьего корпуса, и Второго корпуса. На самом деле, управление стало лучше на уровне других корпусов, но Второй и Третий корпус уже проводят серьезные реформы по повышению боеспособности, формированию войск. Это как раз то, чего нам остро не хватало в армии.

Впрочем, по словам Бутусова, до сих пор остается ряд проблем.

Какие проблемы существуют?

Фактически, за целый год в Украине по плану развертывания сформирован, задействован и развернут так, как должен быть развернут, целый один армейский корпус из 18 заявленных. Только один Третий армейский корпус полностью в своей полосе развернут в полном составе тех бригад, которые ему подчиняются. Один корпус. Все остальные корпуса, в том числе, к сожалению, Хартия, остаются в стране полностью перемешанным винегретом в управлении. Корпуса, например, Хартии разбросаны: 5 бригад в составе корпуса, все 5 бригад разбросаны по другим корпусам. Одна бригада в одном корпусе, вторая в другом, третья в третьем. Их никто за целый год не собрал на одну полосу фронта. Такая же ситуация, к сожалению, и во всех других корпусах. То есть корпуса организованы, а улучшения применения не происходит, потому что войска разорваны и разбросаны по фронту, и этот, к сожалению, управленческий винегрет никто за целый год не решил", - пояснил военный.

Он констатирует, что, несмотря на создание армейских корпусов, преимущество в организации и применении войск на организационном уровне, на оперативно-стратегическом уровне, как было на стороне врага, так оно, к сожалению, и остается.

Пример Третьего армейского корпуса

Отдельно Бутусов отмечает, что Третий армейский корпус - это сейчас крупнейшее оперативно-стратегическое объединение в Украине. Бригадный генерал Андрей Билецкий командует корпусом, в составе которого 9 бригад.

"9 бригад, которые находятся в одной полосе. Удерживает примерно 12% активного фронта. 12%. Представьте себе, как это много. Ну неужели не очевидно, что совет командира, который держит 12% фронта, у которого врагу нигде не удается наступать и прорвать наш фронт на эти 12%, где враг полностью на этой полосе остановлен, на некоторых участках этой полосы отброшен нашими успешными контратаками. Неужели не понятно, что хотя бы послушайте человека, который это сделал, почему ему это удалось. Может так масштабировать и на другие участки фронта?", - поднимает вопрос Бутусов.

Бутусов Юрій (4375) Третій армійський корпус (102)
Топ комментарии
З біг-бордів можна керувати навіть галактикою
Нажаль,набрати на корпуси ,щоб потенційно тримали ну хоча б не задіяні активно ділянки ворогом на Сумщині та Харківщині складно,оскільки частина чоловіків призовного віку та з військовозобов'язані тупо критикують ТЦК в мережах,та п'ятий рік сидять в помешканнях чи погребах,і нікуди не виходять((Знаю про що кажу.Виникає запитання,а що їм буде після закінчення війни?Як вони дивитимуться в очі тим ,хто всі ці роки був на передку?Як вони виховуватимуть власних дітей?Що про них думають ті,котрі вже поховали синів та дочок ?(((
Так-так, а Зегевара, мабуть, повинна керувати всесвітом...
Щоб це масштабувати - керувати всіма корпусами має Білецький.
З біг-бордів можна керувати навіть галактикою
Так-так, а Зегевара, мабуть, повинна керувати всесвітом...
Один уже керує світом, ще нашого не вистачало. Достатньо того, що вже тут накерував.
Якби всі мали таке забезпечення, як 3 АК, і фінансове і матеріальне.... Бо це ж "проект" (як каже скумбрія) зєрмака. І Білецький радо приймає участь у ньому. Іуда.
Бутусов пише про " повноцінне розгортання"як про абстрактну задачу, відірвану від реалій війни.
І складається враження, що "які ж ці військові мабуть смішні", що не знають того, що знає остання кухарка. Вибудувати управлі5стку вертикаль.

А коли почати аналізувати, тотвилазять питання у першу чергу- відсутність резерервів для ротації. І вже скільки разів фронт провалюваався, коли намагалися замінити бригади.

А це за обою тягне ще більш глобальні задачі- чому Зеленьський і уся влада відсотронилися від мобілізації?
Чому усі владні структурм, ЗМІ і блохєри хайпують на темі тцк, прекрасно розуміючи, що це не військових робота виловлювати ухилянтів, як не військових робота виготовляти зброю.

А далі підготовка, логістика, провали по керуванню військами..
А так, да, взяти і зробти. Тих вивив, тих завів, от тобі і " сформували".
Нажаль,набрати на корпуси ,щоб потенційно тримали ну хоча б не задіяні активно ділянки ворогом на Сумщині та Харківщині складно,оскільки частина чоловіків призовного віку та з військовозобов'язані тупо критикують ТЦК в мережах,та п'ятий рік сидять в помешканнях чи погребах,і нікуди не виходять((Знаю про що кажу.Виникає запитання,а що їм буде після закінчення війни?Як вони дивитимуться в очі тим ,хто всі ці роки був на передку?Як вони виховуватимуть власних дітей?Що про них думають ті,котрі вже поховали синів та дочок ?(((
Це єдине, що тебе турбує? Чому в тебе не виникає питання, що буде після війни тим камандірам, що мають найвищі втрати в армії і вже отримали звання Героя? Як вони виховують дітей і що про них думають ті, хто втратив під їхнім керівництво своїх синів? Як дивитимуться в очі своїм дітям тцкашники, яких не можна критикувати? "Тату, а де ти був під час війни? - А я служив в тцк і ламав людям руки - сьогодні цивільним, вчора ветеранам. А після роботи розказував, що то вороже іпсо і мене не можна критикувати".

Але ж тобі це не цікаво, чи не так?
Ні,й це мене турбує,просто я ж не лекцію чи доповідь писав,а коментар.Але це ти подаєш як масову ...безкарність.Тобто,тцк москалів на окупованих окей,а ось на неокупованих - ні.Тобто,оці перераховані тобою проблеми - це саме вони найгірші,байдуже інші?((
Не байдужі інші, просто твій коментар вийшов занадто акцентуйовано однобоким та заангажованим, тому я звернув на це увагу. Очікувано, що ти намагаєшся перевести розмову з, напевно, незручної для тебе теми на тцк москалів, про яких не йшла мова у першому коментарі. Втім, я не вважаю, що їхні злочини якось виправдовують чи дозволяють замовчувати злочини тих, критику яких ти волів би табуювати. Щодо гіршості чи кращості проблем, то у зла немає душі і воно погане всюди, хоч би якими благими намірами воно б не маскувало свою сутність.
Але ,ти ж не заперечиш,що зібравши тцкашників,тих командирів-м'ясників,карʼєристів тиловиків,ну не вийде більше ніш ухилянтів.
...й дурна політика чи поведінка,наприклад президента(Коли він заявив,що депутатів відправить на фронт,то виглядало ,що фронт це не місце геройства,патріотизму,самопожертви,віри,а якийсь кончений штрафбат(((
Укомплектованість 3АК набагато більша ніж в інших корпусах, тому порівнювати їх некоректно. Потрібна повноцінна мобілізація молоді та жінок, щоб укомплектувати сотні тисяч вакантних посад в корпусах і бригадах.
Як тільки зеленський з єрмаком збируть оту СТАВКУ, щоб всунути до справ ВІЙСЬКОВИХ, своє рило ухилянтів, чекай біди, як це уже не раз було з 2019 року!!
Оманські, продовжують гадити Україні!! А всього тОті треба,:щоб це припинити, це люстрація і 3 метра вірьовки з ліхтарними стовпами в Урядовому кварталі!! І ніякого кровопролиття на насильства! Приклад судів у Нюрнберзі та Сирії, це підтверджують!!!
Головне щоб з опи зелені гниди не вставляли палки в колеса
Білецький добре доклався, щоб державою під час війни керував малоосвічений актор, тепер нехай розгрібає!
На бригадном уровне тоже самое. Часто и густо батальоны разбросаны по разным направлениям.
Юрій тут або чогось не знає, або вдає, що не знає. Корпуси самі не можуть переміщувати бригади, це роблять вищі інстанції. Тому поки і воюють корпуси не своїм комплектом військ.
У 3 АК з цим дійсно значно краща ситуація, але її коріння ще в травні 2025 року, і в наступних управлінських рішеннях.
"Може так масштабувати і на інші ділянки фронту?", - порушує питання Бутусов - а як тоді зеленомордий нікчема виконуватиме оманські домовленості?
А для чого ці лозунги - Лише Третій армійський корпус розгорнутий у повному складі і тримає 12% фронту, - Бутусов
Джерело: https://censor.net/ua/n3606508
Це як допомога ворогу ?
Де хто та де стоїть
Скільки стоїть, як укомплектовані, чиє та які ********** є , скільки у тилу, та де стоять по мапі
