Только Третий армейский корпус развернут в полном составе и держит 12% фронта, - Бутусов

Реформа армейских корпусов позволила значительно улучшить управляемость в войсках, однако на данный момент полноценно сформирован и развернут лишь один корпус из 18 заявленных.

Об этом рассказал командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, он подробно анализирует эффективность перехода ВСУ на корпусную систему.

Преимущества

"Положительного не так много, но оно есть. Реформа армейских корпусов позволила значительно улучшить управляемость и ответственность в армии. Потому что теперь у бригад есть командиры корпусов, которые очень часто могут некоторую часть своих бригад, могут ими и командовать, и применять, и организовывать, отвечать полностью за всю вертикаль. Как по административным решениям, так и по решениям о боевом применении. Это важный шаг вперед", - отметил он.

По его словам, некоторые корпуса значительно улучшили управляемость и организованность. Так, Бутусов приводит пример и Третьего корпуса, и Второго корпуса. На самом деле, управление стало лучше на уровне других корпусов, но Второй и Третий корпус уже проводят серьезные реформы по повышению боеспособности, формированию войск. Это как раз то, чего нам остро не хватало в армии.

Впрочем, по словам Бутусова, до сих пор остается ряд проблем.

Какие проблемы существуют?

Фактически, за целый год в Украине по плану развертывания сформирован, задействован и развернут так, как должен быть развернут, целый один армейский корпус из 18 заявленных. Только один Третий армейский корпус полностью в своей полосе развернут в полном составе тех бригад, которые ему подчиняются. Один корпус. Все остальные корпуса, в том числе, к сожалению, Хартия, остаются в стране полностью перемешанным винегретом в управлении. Корпуса, например, Хартии разбросаны: 5 бригад в составе корпуса, все 5 бригад разбросаны по другим корпусам. Одна бригада в одном корпусе, вторая в другом, третья в третьем. Их никто за целый год не собрал на одну полосу фронта. Такая же ситуация, к сожалению, и во всех других корпусах. То есть корпуса организованы, а улучшения применения не происходит, потому что войска разорваны и разбросаны по фронту, и этот, к сожалению, управленческий винегрет никто за целый год не решил", - пояснил военный.

Он констатирует, что, несмотря на создание армейских корпусов, преимущество в организации и применении войск на организационном уровне, на оперативно-стратегическом уровне, как было на стороне врага, так оно, к сожалению, и остается.

Пример Третьего армейского корпуса

Отдельно Бутусов отмечает, что Третий армейский корпус - это сейчас крупнейшее оперативно-стратегическое объединение в Украине. Бригадный генерал Андрей Билецкий командует корпусом, в составе которого 9 бригад.

"9 бригад, которые находятся в одной полосе. Удерживает примерно 12% активного фронта. 12%. Представьте себе, как это много. Ну неужели не очевидно, что совет командира, который держит 12% фронта, у которого врагу нигде не удается наступать и прорвать наш фронт на эти 12%, где враг полностью на этой полосе остановлен, на некоторых участках этой полосы отброшен нашими успешными контратаками. Неужели не понятно, что хотя бы послушайте человека, который это сделал, почему ему это удалось. Может так масштабировать и на другие участки фронта?", - поднимает вопрос Бутусов.

