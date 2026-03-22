Лише Третій армійський корпус розгорнутий у повному складі і тримає 12% фронту, - Бутусов

Реформа армійських корпусів дозволила значно покращити керованість у військах, втім наразі повноцінно сформовано та розгорнуто лише один корпус із 18 заявлених.

Про це розповів командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

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Зокрема, він детально аналізує ефективність переходу ЗСУ на корпусну систему.

Переваги

"Позитиву не так багато, але він є. Реформа армійських корпусів дозволила значно покращити керованість і відповідальність в армії. Тому що тепер у бригад є командири корпусів, які дуже часто можуть деяку частину своїх бригад, можуть ними і командувати, і застосовувати, і організовувати, відповідати повністю за всю вертикаль. Як з адміністративних рішень, так і рішень по бойовому застосуванню. Це важливий крок вперед", - зазначив він.

За його словами, деякі корпуси значно покращили керованість і організованість. Так, Бутусов наводить приклад і Третього корпусу, і Другого корпусу. Насправді, краще управління стало на рівні інших корпусів, але Другий і Третій корпус вже здійснюють серйозні реформи щодо підвищення боєздатності, генерації військ. Це якраз те, чого нам гостро не вистачало в армії.

Втім, за словами Бутусова, є досі низка проблем.

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Які проблеми наявні?

Фактично, за цілий рік в Україні за планом розгортання сформовано, застосовано і розгорнуто так, як має бути розгорнуто, аж цілий один армійський корпус з 18 заявлених. Тільки один Третій армійський корпус повністю в своїй смузі розгорнутий у повному складі тих бригад, які йому підпорядковуються. Один корпус. Всі інші корпуси, в тому числі, на жаль, Хартія, повністю перемішаний вінегрет в управлінні у нас залишається в країні. Корпуси, наприклад, Хартії розкидані, 5 бригад в складі корпусу, всі 5 бригад розкидані по інших корпусах. Одна бригада в одному корпусі, друга в іншому, третя в третьому. Їх ніхто за цілий рік не зібрав на одну смугу фронту. Така сама ситуація, на жаль, і в усіх інших корпусах. Тобто корпуси організовані, а покращення застосування не відбувається, тому що війська розірвані і розкидані по фронту, і цей, на жаль, управлінський вінегрет ніхто за цілий рік не вирішив", - пояснив військовий.

Він констатує, що попри створення армійських корпусів, перевага в організації і застосуванні військ на організаційному рівні, на оперативно-стратегічному рівні, як була на боці ворога, так вона, на жаль, і залишається.

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Приклад Третього армійського корпусу

Окремо Бутусов зауважує, що Третій армійський корпус -це зараз найбільше оперативно-стратегічне об'єднання в Україні. Бригадний генерал Андрій Білецький командує корпусом, у складі якого 9 бригад.

"9 бригад, які перебувають в одній смузі. Тримає приблизно 12% активного фронту. 12%. Уявіть собі, як це багато. Ну невже не очевидно, що пораду командира, який тримає 12% фронту, у якого ворогу ніде не вдається наступати і прорвати наш фронт на ці 12%, де ворог повністю на цій смузі зупинений, на деяких ділянках цієї смуги відкинутий нашими контратаками успішними. Невже не зрозуміло, що хоча б послухайте людину, яка це зробила, чому йому це вдалося. Може так масштабувати і на інші ділянки фронту?", - порушує питання Бутусов.

Повний стрім Бутусова, повністю присвячений темі армійських корпусів, дивіться та читайте за посиланням.