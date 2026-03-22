Лише Третій армійський корпус розгорнутий у повному складі і тримає 12% фронту, - Бутусов
Реформа армійських корпусів дозволила значно покращити керованість у військах, втім наразі повноцінно сформовано та розгорнуто лише один корпус із 18 заявлених.
Про це розповів командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, він детально аналізує ефективність переходу ЗСУ на корпусну систему.
Переваги
"Позитиву не так багато, але він є. Реформа армійських корпусів дозволила значно покращити керованість і відповідальність в армії. Тому що тепер у бригад є командири корпусів, які дуже часто можуть деяку частину своїх бригад, можуть ними і командувати, і застосовувати, і організовувати, відповідати повністю за всю вертикаль. Як з адміністративних рішень, так і рішень по бойовому застосуванню. Це важливий крок вперед", - зазначив він.
За його словами, деякі корпуси значно покращили керованість і організованість. Так, Бутусов наводить приклад і Третього корпусу, і Другого корпусу. Насправді, краще управління стало на рівні інших корпусів, але Другий і Третій корпус вже здійснюють серйозні реформи щодо підвищення боєздатності, генерації військ. Це якраз те, чого нам гостро не вистачало в армії.
Втім, за словами Бутусова, є досі низка проблем.
Які проблеми наявні?
Фактично, за цілий рік в Україні за планом розгортання сформовано, застосовано і розгорнуто так, як має бути розгорнуто, аж цілий один армійський корпус з 18 заявлених. Тільки один Третій армійський корпус повністю в своїй смузі розгорнутий у повному складі тих бригад, які йому підпорядковуються. Один корпус. Всі інші корпуси, в тому числі, на жаль, Хартія, повністю перемішаний вінегрет в управлінні у нас залишається в країні. Корпуси, наприклад, Хартії розкидані, 5 бригад в складі корпусу, всі 5 бригад розкидані по інших корпусах. Одна бригада в одному корпусі, друга в іншому, третя в третьому. Їх ніхто за цілий рік не зібрав на одну смугу фронту. Така сама ситуація, на жаль, і в усіх інших корпусах. Тобто корпуси організовані, а покращення застосування не відбувається, тому що війська розірвані і розкидані по фронту, і цей, на жаль, управлінський вінегрет ніхто за цілий рік не вирішив", - пояснив військовий.
Він констатує, що попри створення армійських корпусів, перевага в організації і застосуванні військ на організаційному рівні, на оперативно-стратегічному рівні, як була на боці ворога, так вона, на жаль, і залишається.
Приклад Третього армійського корпусу
Окремо Бутусов зауважує, що Третій армійський корпус -це зараз найбільше оперативно-стратегічне об'єднання в Україні. Бригадний генерал Андрій Білецький командує корпусом, у складі якого 9 бригад.
"9 бригад, які перебувають в одній смузі. Тримає приблизно 12% активного фронту. 12%. Уявіть собі, як це багато. Ну невже не очевидно, що пораду командира, який тримає 12% фронту, у якого ворогу ніде не вдається наступати і прорвати наш фронт на ці 12%, де ворог повністю на цій смузі зупинений, на деяких ділянках цієї смуги відкинутий нашими контратаками успішними. Невже не зрозуміло, що хоча б послухайте людину, яка це зробила, чому йому це вдалося. Може так масштабувати і на інші ділянки фронту?", - порушує питання Бутусов.
Повний стрім Бутусова, повністю присвячений темі армійських корпусів, дивіться та читайте за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль