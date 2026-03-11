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Новини Корпусна система в ЗСУ Реформи в армії
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Нововведення в НГУ покращать координацію бойової роботи, - Клименко

Нові підходи в НГУ посилять координацію РЕБ та БПЛА

Створення у складі Національної гвардії полків безпілотних систем, штурмових полків та полку прикриття повітряного простору покращить координацію бойової роботи.

Про це під час зустрічі із журналістами розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нововведення у НГУ

"У нас є два корпуси: Азов і Хартія. Командир корпуса визначає напрямок, де треба працювати. Він працює, знищує, зачищає всю територію дронами, потім спеціально підготовлені підрозділи відбивають відповідну територію, умовно кажучи – квадратний кілометр. І на ці позиції вже заходять бійці з бригад, щоб закріпитися та утримувати позиції", - сказав міністр.

"Ці нововведення – для кращої координації. Для ефективного застосування засобів РЕБ та РЕР і для того, щоб централізовано виконати команду старшого командира. Тобто командир БпЛА чітко знає – він зачищає територію з неба, потім підтримує вхід наступного підрозділу. Хлопці відпрацювали 2-3 дні, все, вони вийшли звідти. А позиції зайняли бійці бригад. Тобто така система для виконання задач", - зазначив Клименко.

Читайте також: У Нацгвардії створять полки безпілотних систем та ППО, - Клименко

Проблем із основними видами озброєння немає

Міністр додав, що Нацгвардія немає проблеми із основним видам озброєння.

"Підключилися до системи DOT-Chain. І підрозділи достатньо активно цим користуються", - додав він.

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Автор: 

Національна гвардія НГУ (1801) Клименко Ігор (596)
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Топ коментарі
+6
За роки Зельоного шоу, цих покращень стопітсоттищ. Живемо вже, як у Бога за пазухою, і у Зелі в штанях.
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11.03.2026 20:08 Відповісти
+5
вкрай назріла необхідність створення Координаційного штабу з координації координаційних штабів полків безпілотних систем, штурмових полків та полку прикриття повітряного простору Джерело: https://censor.net/ua/n3604778
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11.03.2026 20:13 Відповісти
+4
Ви не розумієте. МВС треба своя армія.
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11.03.2026 20:12 Відповісти
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За роки Зельоного шоу, цих покращень стопітсоттищ. Живемо вже, як у Бога за пазухою, і у Зелі в штанях.
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11.03.2026 20:08 Відповісти
Ви не розумієте. МВС треба своя армія.
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11.03.2026 20:12 Відповісти
Тобто дублювання всіх систем: логістика, паливні склади, навчання курсантів, інструктори для рядових, танкові ремонтні роти, штаби, відділи кадрів, служба безпеки/контррозвідка, охорона периметру в/ч і підприємств тощо тощо...
Чималенька армія в армії в державі якій личить багато офіцерських посад , не фронтових звичайно а тилових - руководящіх..

Є ще бойові підрозділи Нацполіції - тобто не в складі ВВ/НГУ ... Їм теж своя армія треба? А сБ/У ? А прикордонна служба чим гірше..
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11.03.2026 20:37 Відповісти
Авакін з чеботарем, глибоко зтурбовані, виготовленням рюкзаків на сьогодні??
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11.03.2026 21:24 Відповісти
Так она давно есть. Два корпуса НГУ+ бригады НП и пограничников. Танки, САУ, РСЗО и прочие интересные штуки в наличии.
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11.03.2026 20:48 Відповісти
Це за наслідками убивства Сергія Русіна Захисника України, в м. Корсуні, Черкаської обл, чи за наслідками обстрілу орками відділку НацПолу???
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11.03.2026 21:22 Відповісти
вкрай назріла необхідність створення Координаційного штабу з координації координаційних штабів полків безпілотних систем, штурмових полків та полку прикриття повітряного простору Джерело: https://censor.net/ua/n3604778
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11.03.2026 20:13 Відповісти
новий рід військ: КорКорКор. емблема корок для голови

"Затверджено"
ЗЄлєнський

.
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11.03.2026 20:31 Відповісти
Як покращать, тоді й скажеш! А так це просто декларація про наміри і не більше!
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11.03.2026 20:23 Відповісти
декларація про наміри - меморандум

типу Будапештського
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11.03.2026 20:32 Відповісти
Скільки можна плодити військову бюрократію, різні штаби і тилові служби. Що побільшало солдатів і сержантів. Ці ,, координатори,, це менеджери бухгалтера, логісти директора яких здуру називають офіцерами. Офіцер має постійно показувати особистим прикладом, бути попереду і вести а не ховатися по кабінетами,. Є справжні офіцери, які мають право ними називатись, а є пародія
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11.03.2026 21:19 Відповісти
 
 