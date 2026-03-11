Нововведення в НГУ покращать координацію бойової роботи, - Клименко

Створення у складі Національної гвардії полків безпілотних систем, штурмових полків та полку прикриття повітряного простору покращить координацію бойової роботи.

Про це під час зустрічі із журналістами розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нововведення у НГУ

"У нас є два корпуси: Азов і Хартія. Командир корпуса визначає напрямок, де треба працювати. Він працює, знищує, зачищає всю територію дронами, потім спеціально підготовлені підрозділи відбивають відповідну територію, умовно кажучи – квадратний кілометр. І на ці позиції вже заходять бійці з бригад, щоб закріпитися та утримувати позиції", - сказав міністр.

"Ці нововведення – для кращої координації. Для ефективного застосування засобів РЕБ та РЕР і для того, щоб централізовано виконати команду старшого командира. Тобто командир БпЛА чітко знає – він зачищає територію з неба, потім підтримує вхід наступного підрозділу. Хлопці відпрацювали 2-3 дні, все, вони вийшли звідти. А позиції зайняли бійці бригад. Тобто така система для виконання задач", - зазначив Клименко.

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Проблем із основними видами озброєння немає

Міністр додав, що Нацгвардія немає проблеми із основним видам озброєння.

"Підключилися до системи DOT-Chain. І підрозділи достатньо активно цим користуються", - додав він.

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