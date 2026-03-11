РУС
Новости
Нововведения в НГУ улучшат координацию боевой работы, - Клименко

Новые подходы в НГУ усилят координацию РЭБ и БПЛА

Создание в составе Национальной гвардии полков беспилотных систем, штурмовых полков и полка прикрытия воздушного пространства улучшит координацию боевой работы.

Об этом во время встречи с журналистами рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

Нововведения в НГУ

"У нас есть два корпуса: "Азов" и "Хартія". Командир корпуса определяет направление, где нужно работать. Он работает, уничтожает, зачищает всю территорию дронами, затем специально подготовленные подразделения отбивают соответствующую территорию, условно говоря – квадратный километр. И на эти позиции уже заходят бойцы из бригад, чтобы закрепиться и удерживать позиции", – сказал министр.

"Эти нововведения – для лучшей координации. Для эффективного применения средств РЭБ и РЭП и для того, чтобы централизованно выполнить команду старшего командира. То есть командир БПЛА четко знает – он зачищает территорию с неба, затем поддерживает вход следующего подразделения. Ребята отработали 2-3 дня, все, они вышли оттуда. А позиции заняли бойцы бригад. То есть такая система для выполнения задач", - отметил Клименко.

Проблем с основными видами вооружения нет

Министр добавил, что у Нацгвардии нет проблем с основными видами вооружения.

"Подключились к системе DOT-Chain. И подразделения достаточно активно этим пользуются", - добавил он.

+5
За роки Зельоного шоу, цих покращень стопітсоттищ. Живемо вже, як у Бога за пазухою, і у Зелі в штанях.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:08 Ответить
+4
вкрай назріла необхідність створення Координаційного штабу з координації координаційних штабів полків безпілотних систем, штурмових полків та полку прикриття повітряного простору Джерело: https://censor.net/ua/n3604778
показать весь комментарий
11.03.2026 20:13 Ответить
+4
Як покращать, тоді й скажеш! А так це просто декларація про наміри і не більше!
показать весь комментарий
11.03.2026 20:23 Ответить
