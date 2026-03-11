Нововведения в НГУ улучшат координацию боевой работы, - Клименко
Создание в составе Национальной гвардии полков беспилотных систем, штурмовых полков и полка прикрытия воздушного пространства улучшит координацию боевой работы.
Об этом во время встречи с журналистами рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.
Нововведения в НГУ
"У нас есть два корпуса: "Азов" и "Хартія". Командир корпуса определяет направление, где нужно работать. Он работает, уничтожает, зачищает всю территорию дронами, затем специально подготовленные подразделения отбивают соответствующую территорию, условно говоря – квадратный километр. И на эти позиции уже заходят бойцы из бригад, чтобы закрепиться и удерживать позиции", – сказал министр.
"Эти нововведения – для лучшей координации. Для эффективного применения средств РЭБ и РЭП и для того, чтобы централизованно выполнить команду старшего командира. То есть командир БПЛА четко знает – он зачищает территорию с неба, затем поддерживает вход следующего подразделения. Ребята отработали 2-3 дня, все, они вышли оттуда. А позиции заняли бойцы бригад. То есть такая система для выполнения задач", - отметил Клименко.
Проблем с основными видами вооружения нет
Министр добавил, что у Нацгвардии нет проблем с основными видами вооружения.
"Подключились к системе DOT-Chain. И подразделения достаточно активно этим пользуются", - добавил он.
Чималенька армія
в арміїв державі якій личить багато офіцерських посад , не фронтових звичайно а тилових - руководящіх..
Є ще бойові підрозділи Нацполіції - тобто не в складі ВВ/НГУ ... Їм теж своя армія треба? А сБ/У ? А прикордонна служба чим гірше..
"Затверджено"
ЗЄлєнський
.
типу Будапештського