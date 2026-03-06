Анонсированный Федоровым аудит потерь - очень правильное намерение, которое может изменить доктрину войны, - Бутусов

Инициатива министра обороны Михаила Федорова действительно может изменить ситуацию в планировании боевых действий и организации украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов.

Подробности

"Я считаю, что это принципиально важное заявление, которое, на мой взгляд, позволяет нам полностью изменить доктрину войны. Доктрину ведения боевых действий, доктрину боевого применения. Потому что основная причина того, что у нас большие, значительные потери, которых мы могли бы избежать, заключается в том, что в Украине абсолютно отсутствует механизм изучения своего имеющегося боевого опыта", - отметил он.

"Считаю, что желание Федорова провести аудит – очень правильное намерение: каждый министр, каждый государственный руководитель должен проводить аудит. И этот аудит должен быть достаточно прозрачным, чтобы потом можно было так же подвергать аудиту его собственные действия и слова", – сказал командир.

Бутусов напомнил, что много раз говорил об отсутствии в Украине ключевого базового стандарта НАТО – After Action Review, то есть механизма профессионального установления обстоятельств боя, профессионального анализа последствий.

"У нас вместо этого есть только юридические механизмы, служебные расследования с административной ответственностью и уголовные расследования с уголовной ответственностью.

А профессионального анализа нет. Из-за этого никто не хочет получать строгие выговоры, не хочет получать уголовные дела, поэтому реальные обстоятельства того, что происходит на войне, скрываются снизу вверх и особенно сверху вниз", - пояснил командир.

Искажение информации

По словам Бутусова, нигде так не искажается информация, как на самом верху, там, где принимаются решения.

"Это, на самом деле, происходит не только в Украине, это происходит в любой армии, потому что армия – это иерархическая структура с жесткой вертикалью исполнения. И это исполнительный механизм. Поэтому в каждой армии, в каждой стране мира пытаются улучшить изменения, институциональные изменения. И такие изменения в странах НАТО и называются. Стандарт армии США TC 25-20 After Action Review. Вот тот стандарт, который украинские генералы категорически не хотят вводить. Боятся стандартов НАТО, о которых они на словах так любят говорить. Ну и я считаю, что введение аудита потерь от министра Федорова – это как раз тот механизм, если он будет введен", – подчеркнул он.

Причина потерь

Командир отметил, что основная проблема потерь на войне - неадекватная постановка задач.

"Если смотреть через призму приговоров, через призму уголовных дел, кто отвечает за потери и за потерю позиций, за все, что плохо происходит на фронте - в большинстве случаев вся ответственность заканчивается на командирах рот. Это самое ответственное у нас звено командиров. Все. Дальше это заканчивается. И начинаются политические истории.

Так вот, аудит потерь - это ключевая история, и я в это очень верю, и буду надеяться, что в ближайшее время это сработает. Я буду обязательно освещать эту ситуацию. И когда будет аудит потерь, тогда будет объективная возможность официально в рамках профессионального расследования, а не служебного, не уголовного, спрашивать тех или иных командиров, а почему у вас такие потери? Это ваша халатность, ваша некомпетентность? Или это вам кто-то другой поставил задачу? Забежать в какую-то деревню, в какую-то посадку, за пару часов, и держаться там до последнего без поддержки", - подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что министерство начинает анализ каждой потери на поле боя.

