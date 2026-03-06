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Новини Втрати України Реформи в армії
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Анонсований Федоровим аудит втрат - правильний намір, що може змінити доктрину війни, - Бутусов

Бутусов прокоментував анонсований Федоровим аудит втрат

Ініціатива міністра оборони Михайла Федорова дійсно може змінити ситуацію в плануванні бойових дій та організації українського війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов.

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Подробиці

"Я вважаю, що це принципово важлива заява, яка, на мій погляд, дозволяє нам змінити повністю доктрину війни. Доктрину ведення бойових дій, доктрину бойового застосування. Тому що основна причина того, що у нас великі, значні втрати, яких ми могли б уникнути, полягає в тому, що в Україні абсолютно відсутній механізм вивчення свого наявного бойового досвіду", - зазначив він.

"Вважаю, що бажання Федорова провести аудит – це дуже правильний намір, кожен міністр, кожен державний керівник має проводити аудит. І цей аудит має бути достатньо прозорим, щоб потім можна було так само піддавати аудиту його власні дії і слова", - сказав командир.

Бутусов нагадав, що багато разів казав про відсутність в Україні ключового базового стандарту НАТО – After Action Review, тобто механізму професійного встановлення обставин бою, професійного аналізу післядії.

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"У нас замість цього є тільки юридичні механізми, службові розслідування з адміністративною відповідальністю і кримінальні розслідування з кримінальною відповідальністю.

А професійного аналізу нема. Через це ніхто не хоче собі отримувати суворі догани, не хоче отримувати кримінальні справи, тому реальні обставини того, що відбувається на війні, приховуються знизу до верху і особливо зверху донизу", - пояснив командир.

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Спотворення інформації

За словами Бутусова, ніде так не спотворюється інформація, як на самому верху, там де ухвалюється рішення.

"Це насправді не тільки в Україні відбувається, це відбувається в будь-якій армії, тому що армія – це ієрархічна структура з жорсткою вертикаллю виконання. І це виконавчий механізм. Тому в кожній армії, в кожній країні світу намагаються покращити зміни, інституційні зміни. І такі зміни в країнах НАТО і називаються. Стандарт армії США TC 25-20 After Action Review. От той стандарт, який українські генерали категорично не хочуть запроваджувати. Лякаються стандартів НАТО, про які вони на словах так люблять розмовляти. Ну і я вважаю, що введення аудиту втрат від міністра Федорова – це якраз той механізм, якщо він буде запроваджений", - наголосив він.

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Причина втрат

Командир зазначив, що основна проблема втрат на війні - неадекватна постановка завдань.

"Якщо дивитись через вироки, через призму кримінальних справ, хто відповідає за втрати і за втрату позицій, за все, що погано відбувається на фронті - в більшості випадків вся відповідальність закінчується на командирах рот. Це найбільш у нас відповідальна ланка командирів. Все. Далі це закінчується. І починаються політичні історії.

Так от, аудит втрат – це ключова історія, і я в це дуже вірю, і буду сподіватись, що найближчим часом це спрацює. Я буду обов'язково висвітлювати цю ситуацію. І коли буде аудит втрат, тоді буде об'єктивна можливість офіційно в межах професійного розслідування, а не службового, не кримінального, запитувати тих чи інших командирів, а чому у вас такі втрати? Це ваша недбалість, ваша некомпетентність? Або це вам так хтось інший поставив завдання? Забігти в якесь село, в якусь посадку, за пару годин, і триматись там до останнього без підтримки", - підсумував він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що міністерство починає аналіз кожної втрати на полі бою.

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Автор: 

аудит (610) Міноборони (7871) Бутусов Юрій (3669) втрати (4693) Федоров Михайло (1127)
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Топ коментарі
+11
Довіряю Бутусову!
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06.03.2026 15:36 Відповісти
+9
Чому мародерство і розкрадання злочинцями називається красивим словом "втрати"? Кожен день в нас в храмі відспівують загиблих військових , через ось такі "втрати" молоді хлопці віддають життя, бо немає снарядів і артпідтримки або міни не взриваються. Горіть в пеклі зепокидьки !
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06.03.2026 16:23 Відповісти
+7
Бутусову - так, а ось з приводу фьодорова сумніви беруть
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06.03.2026 15:45 Відповісти
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Довіряю Бутусову!
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06.03.2026 15:36 Відповісти
Бутусову - так, а ось з приводу фьодорова сумніви беруть
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06.03.2026 15:45 Відповісти
Як би там не було, але він розумний. А розумні в Кварталі-95 не приживаються. Кловани їх з'їдають.
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06.03.2026 15:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fLjlOB3NLYk

Довіряєш ось цьому ?
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06.03.2026 18:52 Відповісти
В будь-якому разі IT-аналітик буде ефективнішим, ніж совковий "сапог", для якого завдання "копать отсюда і до обєда".
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07.03.2026 00:06 Відповісти
Він Скалу хвалив, а це п..зда, штрафбат
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07.03.2026 11:48 Відповісти
А генералісімус згоден буде змінити свою геніальну доктрину - просто перестать стрелять, отвести ЗСУ в одностороннему порядку.... - цеж основні тези приходу до влади у 19 році. А виборці будуть згодні з якоюсь іншою доктриною.
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06.03.2026 15:44 Відповісти
Коли ж він станеться, той аудит? Фьодоров про нього іще місяць тому, здається, заявив...
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06.03.2026 16:05 Відповісти
Хай спочатку створять нормальну програму єдиного обліку...так така ***** зараз буде з цими втратами, особливо БПЛА, зброя та бк...там *** кінці з кінцями зведеш..особливо по списанню
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06.03.2026 16:09 Відповісти
Чому мародерство і розкрадання злочинцями називається красивим словом "втрати"? Кожен день в нас в храмі відспівують загиблих військових , через ось такі "втрати" молоді хлопці віддають життя, бо немає снарядів і артпідтримки або міни не взриваються. Горіть в пеклі зепокидьки !
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06.03.2026 16:23 Відповісти
Там де мародерство і розкрадання злочинцями там "втрат" немає..там все чьотко...
"втрати" в бойових підрозділах
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06.03.2026 16:27 Відповісти
Для тих хто не в курсі..5,45мм патрон ПС і 5,45мм патрон з кулею ПС і 5,45х39мм патрон з кулею ПС це абсолютно різні найменування...і куртка зимова та зимова куртка це теж абсолютно різні найменування
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06.03.2026 16:24 Відповісти
Як тільки аудит почне підбиратися до віслючих яєць, міністра миттєво поміняють на одного з тих, що тихенько в ліс уходять.
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06.03.2026 17:34 Відповісти
Запровадити природний відбір: якщо операція виявилась невдалою через погане планування, той хто планував, приймає участь в наступній операції в якості виконавця, для підвищення кваліфікації. Все відбалансується само собою без юридичної тяганини.
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06.03.2026 21:57 Відповісти
Почніть зі Скали, там втрати катастрофа, особливо безвісти зниклих
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07.03.2026 11:49 Відповісти
 
 