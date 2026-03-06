Анонсований Федоровим аудит втрат - правильний намір, що може змінити доктрину війни, - Бутусов

Ініціатива міністра оборони Михайла Федорова дійсно може змінити ситуацію в плануванні бойових дій та організації українського війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов.

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Подробиці

"Я вважаю, що це принципово важлива заява, яка, на мій погляд, дозволяє нам змінити повністю доктрину війни. Доктрину ведення бойових дій, доктрину бойового застосування. Тому що основна причина того, що у нас великі, значні втрати, яких ми могли б уникнути, полягає в тому, що в Україні абсолютно відсутній механізм вивчення свого наявного бойового досвіду", - зазначив він.

"Вважаю, що бажання Федорова провести аудит – це дуже правильний намір, кожен міністр, кожен державний керівник має проводити аудит. І цей аудит має бути достатньо прозорим, щоб потім можна було так само піддавати аудиту його власні дії і слова", - сказав командир.

Бутусов нагадав, що багато разів казав про відсутність в Україні ключового базового стандарту НАТО – After Action Review, тобто механізму професійного встановлення обставин бою, професійного аналізу післядії.

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"У нас замість цього є тільки юридичні механізми, службові розслідування з адміністративною відповідальністю і кримінальні розслідування з кримінальною відповідальністю.

А професійного аналізу нема. Через це ніхто не хоче собі отримувати суворі догани, не хоче отримувати кримінальні справи, тому реальні обставини того, що відбувається на війні, приховуються знизу до верху і особливо зверху донизу", - пояснив командир.

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Спотворення інформації

За словами Бутусова, ніде так не спотворюється інформація, як на самому верху, там де ухвалюється рішення.

"Це насправді не тільки в Україні відбувається, це відбувається в будь-якій армії, тому що армія – це ієрархічна структура з жорсткою вертикаллю виконання. І це виконавчий механізм. Тому в кожній армії, в кожній країні світу намагаються покращити зміни, інституційні зміни. І такі зміни в країнах НАТО і називаються. Стандарт армії США TC 25-20 After Action Review. От той стандарт, який українські генерали категорично не хочуть запроваджувати. Лякаються стандартів НАТО, про які вони на словах так люблять розмовляти. Ну і я вважаю, що введення аудиту втрат від міністра Федорова – це якраз той механізм, якщо він буде запроваджений", - наголосив він.

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Причина втрат

Командир зазначив, що основна проблема втрат на війні - неадекватна постановка завдань.

"Якщо дивитись через вироки, через призму кримінальних справ, хто відповідає за втрати і за втрату позицій, за все, що погано відбувається на фронті - в більшості випадків вся відповідальність закінчується на командирах рот. Це найбільш у нас відповідальна ланка командирів. Все. Далі це закінчується. І починаються політичні історії.

Так от, аудит втрат – це ключова історія, і я в це дуже вірю, і буду сподіватись, що найближчим часом це спрацює. Я буду обов'язково висвітлювати цю ситуацію. І коли буде аудит втрат, тоді буде об'єктивна можливість офіційно в межах професійного розслідування, а не службового, не кримінального, запитувати тих чи інших командирів, а чому у вас такі втрати? Це ваша недбалість, ваша некомпетентність? Або це вам так хтось інший поставив завдання? Забігти в якесь село, в якусь посадку, за пару годин, і триматись там до останнього без підтримки", - підсумував він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що міністерство починає аналіз кожної втрати на полі бою.

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