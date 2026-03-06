У Mission Control сформовано понад 150 тис. цифрових звітів про виконані дронові місії, - Федоров

Індустрія дронів

У системі Mission Control вже сформували понад 150 000 цифрових звітів про виконані місії.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що таке Mission Control?

Це єдина цифрова система управління дроновими операціями в екосистемі DELTA. Кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, маршрут і завдання.

"Ми прибираємо паперову армію й переходимо до автоматично сформованих звітів. Командири отримують повну картину місій у режимі реального часу — без ручних зведень і бюрократії. Більше не потрібні "знамениті" паперові звіти 5.31 і 5.32 — усі дані тепер у єдиній зручній цифровій системі", - пояснив Федоров.

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Вплив на фронт

За словами міністра, для фронту це означає:

відмову від паперових форм і спрощення звітності;

оперативний трекінг засобів БПС у реальному часі;

посилену координацію з РЕБ і ППО;

системний аналіз ефективності застосування;

управлінські рішення щодо закупівель на основі точних даних.

"Наступний крок — запуск цифрової звітності для артилерії. Наша мета для досягнення цілей війни незмінна — зупинити ворога на землі, посилити контроль у повітрі та вибудувати систему, де кожне рішення базується на даних", - підсумував він.

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