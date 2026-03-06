У Mission Control сформовано понад 150 тис. цифрових звітів про виконані дронові місії, - Федоров
Індустрія дронів
У системі Mission Control вже сформували понад 150 000 цифрових звітів про виконані місії.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що таке Mission Control?
Це єдина цифрова система управління дроновими операціями в екосистемі DELTA. Кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, маршрут і завдання.
"Ми прибираємо паперову армію й переходимо до автоматично сформованих звітів. Командири отримують повну картину місій у режимі реального часу — без ручних зведень і бюрократії. Більше не потрібні "знамениті" паперові звіти 5.31 і 5.32 — усі дані тепер у єдиній зручній цифровій системі", - пояснив Федоров.
Вплив на фронт
За словами міністра, для фронту це означає:
- відмову від паперових форм і спрощення звітності;
- оперативний трекінг засобів БПС у реальному часі;
- посилену координацію з РЕБ і ППО;
- системний аналіз ефективності застосування;
- управлінські рішення щодо закупівель на основі точних даних.
"Наступний крок — запуск цифрової звітності для артилерії. Наша мета для досягнення цілей війни незмінна — зупинити ворога на землі, посилити контроль у повітрі та вибудувати систему, де кожне рішення базується на даних", - підсумував він.
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сьогодні був в центральному шпиталі на госпітальній!!!!
оце треш!
лютий треш!
у всьому!
єдине, що залишає віру, це побратимство!
до взлома сістеми 3-2-1 хвилина???