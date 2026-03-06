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Новини Індустрія дронів Цифровізація армії
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У Mission Control сформовано понад 150 тис. цифрових звітів про виконані дронові місії, - Федоров

Індустрія дронів

Цифровізація армії: у Mission Control вже 150 000 звітів

У системі Mission Control вже сформували понад 150 000 цифрових звітів про виконані місії.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що таке Mission Control?

Це єдина цифрова система управління дроновими операціями в екосистемі DELTA. Кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, маршрут і завдання.

"Ми прибираємо паперову армію й переходимо до автоматично сформованих звітів. Командири отримують повну картину місій у режимі реального часу — без ручних зведень і бюрократії. Більше не потрібні "знамениті" паперові звіти 5.31 і 5.32 — усі дані тепер у єдиній зручній цифровій системі", - пояснив Федоров.

Також читайте: Впроваджуватимуть інновації та зміни: у ЗСУ з’являться цифрові офіцери, - Федоров

Вплив на фронт

За словами міністра, для фронту це означає: 

  • відмову від паперових форм і спрощення звітності;
  • оперативний трекінг засобів БПС у реальному часі;
  • посилену координацію з РЕБ і ППО;
  • системний аналіз ефективності застосування;
  • управлінські рішення щодо закупівель на основі точних даних.

"Наступний крок — запуск цифрової звітності для артилерії. Наша мета для досягнення цілей війни незмінна — зупинити ворога на землі, посилити контроль у повітрі та вибудувати систему, де кожне рішення базується на даних", - підсумував він.

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Автор: 

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А що там з розробкою озброення? Ворога звітами не побороти
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06.03.2026 13:10 Відповісти
А фсб--також отримує всі цифрову інформацію,чи через язик президента??7
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06.03.2026 13:16 Відповісти
про піхоту в посадках, є звіти?
про 120 діб без ротації, є звіти?
про дебільні накази, дегенератів командирів, є звіт?

сьогодні був в центральному шпиталі на госпітальній!!!!
оце треш!
лютий треш!
у всьому!

єдине, що залишає віру, це побратимство!
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06.03.2026 14:13 Відповісти
Так это топ данные для датасета для обучения ИИ. ИИ потом сам сможет дронов использовать на основе этих данных. Автономные дроны.
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06.03.2026 14:35 Відповісти
МВГ с АК должно снимать на телефон применение АК и подавать отчет..а вы про DELTU
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06.03.2026 20:45 Відповісти
Які би не були фаміліі у всяких нових міністрів оборони,все одно вони залишаться **********,тому що вони роблять на зелену "владу" а не на Україну.І тому що не одна нормальна людина з мозгами в голові,на зелену банду працювати не буде.Бо репутація заробляеться роками,а згубити її можно за кілька хвилин.
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07.03.2026 08:26 Відповісти
Мы убираем бумажную армию и переходим к автоматически сформированным отчетам.
до взлома сістеми 3-2-1 хвилина???
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07.03.2026 10:36 Відповісти
 
 