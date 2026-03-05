92 тис. окупантів знищено за зиму: дрони стали головною зброєю, - Федоров
За три зимові місяці Сили оборони України ліквідували 92 475 російських військових, причому більшість — за допомогою безпілотників у межах програми "Армія дронів.Бонус". Верифіковані дані свідчать, що лише за лютий було знищено понад 27 тисяч окупантів.
Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Знищувати більше окупантів, ніж мобілізує росія, — одне з ключових стратегічних завдань для досягнення цілей війни. Уже маємо верифіковані дані про його виконання за три місяці", - зазначив міністр.
Результати за зиму
- ліквідація окупантів
Цієї зими Сили оборони ліквідували 92 475 російських військових. Дронами — 88 898 окупантів, решта — верифіковані на відео ураження артилерією.
Лише за лютий наші військові вразили 27 313 окупантів, попри меншу кількість календарних днів і зниження активності противника. Це 975 ліквідованих росіян щодня.
- знищення ворожих БпЛА
Також оновлено рекорд зі знищення ворожих БпЛА — 15 438 перехоплених дронів на лінії бойового зіткнення та над українськими містами. Другий місяць поспіль наші військові збивають рекордну кількість шахедів. Ефективність захисту неба системно зростає.
Ми активно масштабуємо досвід використання НРК. Про виконані місії прозвітували 147 підрозділів — це на 25% більше, ніж у січні.
Наше завдання — максимально переводити фронтову логістику на роботизовані системи, щоб зменшувати ризики для військових і підвищувати ефективність підрозділів.
Федоров зазначив, що завдяки Армії дронів.Бонус ми бачимо реальні дані з фронту в режимі реального часу — і масштабуємо досвід найрезультативніших підрозділів на все військо. Ми також аналізуємо, які технології та засоби найефективніше знищують ворожі цілі. На основі цих даних формуємо потребу, щоб військові отримували готові рішення з коробки — перевірені на полі бою.
ТОП-10 підрозділів за лютий:
1. 414 ОБрБС "Птахи Мадяра"
2. ЦСО "А" СБУ
3. ГВ БАС "Фенікс"
4. Lasar’s Group НГУ
5. 429 ОБрБпС "Ахіллес"
6. 3 ОШБр
7. 412 ОБрБПС "NEMESIS"
8. 23 ОБРОГП НГУ
9. 3 БрОП "Спартан"
10. 95 ОДШБр
"Дякую кожному військовому за щоденну роботу та результат. Саме ви перетворюєте технології на силу й доводите, що сучасну війну виграють точністю та швидкістю",- наголосив Федоров.
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"Богдана, найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для Богдани в закупках МО лише 5 відсотків. Тобто на фронті 95 % снарядів для Богдани на 15 км. 5 % на 40. Вибір, як бачимо, у артилеристів не великий." Джерело: https://censor.net/ua/b3578589
Замість рахувати вбитих мацковитських люмпенів ( яких він особисто не бачив ) , краще б цей кіндер-міністр оборони пояснив - а чого коли йде обмін загиблими , то мацковити віддають 1000 тіл воїнів ЗСУ, а взамін отримують лише кілько десятків свого біосміття?
Чи може ти дійсно настільки недорозвинутий, думаючи, що співвідношення втрат 1000 на кілька десятків не на нашу користь?
Дай відповідь, тільки без кривлянь.
Хизуватись насправді немає чим - війна на виснаження проходить всі прогнозовані стадії. Але добре, що ЗСУ виводять з ладу особового складу супротивника більше, ніж він здатен зараз мобілізувати.
Одним із перспективних видів розвідки цілей можуть стати засоби дистанційного виявлення прихованих підземних споруд укріплень, зокрема - малих тунелей, призначених для укриття та прихованого просування штурмових груп та логістики у кілзонах. Наступальні бойові дії під поверхнею, під землею? Чому ні, якщо під водою вже давно воюють бойові пловці, пірнаючі БЕК та субмарини.
я вважаю треба створити ТСК в зеРаді
Це реальні випадки.