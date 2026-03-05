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Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів Індустрія дронів Армія дронів.Бонус
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92 тис. окупантів знищено за зиму: дрони стали головною зброєю, - Федоров

Коаліція дронів

За три зимові місяці Сили оборони України ліквідували 92 475 російських військових, причому більшість — за допомогою безпілотників у межах програми "Армія дронів.Бонус". Верифіковані дані свідчать, що лише за лютий було знищено понад 27 тисяч окупантів.

Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"Знищувати більше окупантів, ніж мобілізує росія, — одне з ключових стратегічних завдань для досягнення цілей війни. Уже маємо верифіковані дані про його виконання за три місяці", - зазначив міністр.

Результати за зиму

  • ліквідація окупантів

Цієї зими Сили оборони ліквідували 92 475 російських військових. Дронами — 88 898 окупантів, решта — верифіковані на відео ураження артилерією.

Лише за лютий наші військові вразили 27 313 окупантів, попри меншу кількість календарних днів і зниження активності противника. Це 975 ліквідованих росіян щодня.

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  • знищення ворожих БпЛА

Також оновлено рекорд зі знищення ворожих БпЛА — 15 438 перехоплених дронів на лінії бойового зіткнення та над українськими містами. Другий місяць поспіль наші військові збивають рекордну кількість шахедів. Ефективність захисту неба системно зростає.

Ми активно масштабуємо досвід використання НРК. Про виконані місії прозвітували 147 підрозділів — це на 25% більше, ніж у січні.

Наше завдання — максимально переводити фронтову логістику на роботизовані системи, щоб зменшувати ризики для військових і підвищувати ефективність підрозділів.

Федоров зазначив, що завдяки Армії дронів.Бонус ми бачимо реальні дані з фронту в режимі реального часу — і масштабуємо досвід найрезультативніших підрозділів на все військо. Ми також аналізуємо, які технології та засоби найефективніше знищують ворожі цілі. На основі цих даних формуємо потребу, щоб військові отримували готові рішення з коробки — перевірені на полі бою.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 270 400 осіб (+980 за добу), 11 727 танків, 37 915 артсистем, 24 142 ББМ. ІНФОГРАФІКА

дрони

ТОП-10 підрозділів за лютий:

1. 414 ОБрБС "Птахи Мадяра"
2. ЦСО "А" СБУ
3. ГВ БАС "Фенікс"
4. Lasar’s Group НГУ
5. 429 ОБрБпС "Ахіллес"
6. 3 ОШБр
7. 412 ОБрБПС "NEMESIS"
8. 23 ОБРОГП НГУ
9. 3 БрОП "Спартан"
10. 95 ОДШБр

Також читайте: Кабмін виділив 2 мільярди на програму обміну е-Балів на нове озброєння для військових

"Дякую кожному військовому за щоденну роботу та результат. Саме ви перетворюєте технології на силу й доводите, що сучасну війну виграють точністю та швидкістю",- наголосив Федоров.

Автор: 

ліквідація (4788) Федоров Михайло (1126)
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Топ коментарі
+8
Навіщо тоді штурмовики 60+ і хворі тоді? Готуйте операторами дронів всіх!
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05.03.2026 11:07 Відповісти
+7
"дрони стали головною зброєю" - це тому що замість далекобійних снарядів МО замовляє лайно, яким можна стріляти максимум з 10-15 км. А це так звана кілл-зона, де застосування артилерії - майже 100% вирок.
"Богдана, найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для Богдани в закупках МО лише 5 відсотків. Тобто на фронті 95 % снарядів для Богдани на 15 км. 5 % на 40. Вибір, як бачимо, у артилеристів не великий." Джерело: https://censor.net/ua/b3578589
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05.03.2026 11:17 Відповісти
+6
бо іншої зброї немає все розкрадено...
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05.03.2026 11:01 Відповісти
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бо іншої зброї немає все розкрадено...
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05.03.2026 11:01 Відповісти
Не розкрадено, на жаль. А не спромоглися виробити, забезпечити закупівлю тощо. Її просто немає в товарних кількостях. Ніде. Ніхто не виробляє достатньої кількості 155мм активно-реактиних снарядів і гармат 155мм. Взагалі. На всій планеті. Окрім Південної Кореї. Але там 1 САУ коштує дорожче пари дивізіонів "Богдан". А виживання в неї в умовах дронової війни і відсутності ешелонованого ППО на фронті по факту - чи не гірша за Богдану (бо Богдана колісна і може здриснути з позиції чи не моментально і на високій швидкості, а САУ на гусіні таких властивостей не мають).
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05.03.2026 12:17 Відповісти
Якщо 92000 знищено за зиму то як вони ще спроможні наступати? Зелена математика така зелена
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05.03.2026 11:06 Відповісти
Гонять на забій, як скотину. Спроможність не враховується. Плюс резерви, які таки ще є. Плюс їхні дрони, яких дуже багато
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05.03.2026 11:16 Відповісти
Навіщо тоді штурмовики 60+ і хворі тоді? Готуйте операторами дронів всіх!
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05.03.2026 11:07 Відповісти
Де ти бачив штурмовиків 60+? Ти ідіот?
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05.03.2026 16:11 Відповісти
🤦залазь звідки ти ото виліз
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05.03.2026 16:12 Відповісти
Відповідай за слова, пи**абол.
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05.03.2026 16:53 Відповісти
До вбитих як мінімум половина тяжко поранених. Через півроку у них армії не буде...
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05.03.2026 11:08 Відповісти
"дрони стали головною зброєю" - це тому що замість далекобійних снарядів МО замовляє лайно, яким можна стріляти максимум з 10-15 км. А це так звана кілл-зона, де застосування артилерії - майже 100% вирок.
"Богдана, найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для Богдани в закупках МО лише 5 відсотків. Тобто на фронті 95 % снарядів для Богдани на 15 км. 5 % на 40. Вибір, як бачимо, у артилеристів не великий." Джерело: https://censor.net/ua/b3578589
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05.03.2026 11:17 Відповісти
НЕпоянтно чого тоді фронт рухається на захід,а не на схід.
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05.03.2026 11:44 Відповісти
Хвьодоров - це черговий ******** ?!

Замість рахувати вбитих мацковитських люмпенів ( яких він особисто не бачив ) , краще б цей кіндер-міністр оборони пояснив - а чого коли йде обмін загиблими , то мацковити віддають 1000 тіл воїнів ЗСУ, а взамін отримують лише кілько десятків свого біосміття?
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05.03.2026 11:45 Відповісти
Ти реально не розумієш чому диспропорція в тілах чи ти троль? Питаю, бо це настільки очевидно, і z-блогерів вже стільки возили мордою об цей дебільний аргумент, що не віриться, що зараз ще є істоти, які це "не розуміють".
Чи може ти дійсно настільки недорозвинутий, думаючи, що співвідношення втрат 1000 на кілька десятків не на нашу користь?
Дай відповідь, тільки без кривлянь.
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05.03.2026 17:01 Відповісти
А за ким залишається поле бою в умовах повзучого наступу росіян? Вони своє біосміття самі збирають (аба не збирають). Яким чином ми можемо їх збирати на окупованій території?
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05.03.2026 17:17 Відповісти
Конфлікт інтересів міністрів оборони від зеленского - один вважав шо весільні дрони то ніщо порівнянно з яйцями, яблуками....., відсутністю ударних рашистських угрупованнь у 22 на кордонах. іншій вводить цифрових офіцерів та вважає дрони тою силою шо дозволить буданову нарешті попити кави в криму. А за бетоні укріпрайьони з міними полями для збереження життя військових думають самі військові з лопатою. А депутати - та тут все класно - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
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05.03.2026 12:01 Відповісти
Верифікуйте більше, чого їх жаліти, а мудрий нарід всьому повірить.
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05.03.2026 12:11 Відповісти
Перекладаємо: деградація механізованої компоненти (танки, БТР/БМП, артилерія, авіація) в обох сторін дійшла до тієї стадії, що основним способом вести бойові дії для наступаючої сторони стало застосування тактики малих піхотних груп. А основним способом ураження будь-чого (що в наступі, що в обороні) стали дрони (знов таки - спостерігаємо застосування тисяч і десятків тисяч екіпажів дроноводів, замість сотень розрахунків арти тощо).

Хизуватись насправді немає чим - війна на виснаження проходить всі прогнозовані стадії. Але добре, що ЗСУ виводять з ладу особового складу супротивника більше, ніж він здатен зараз мобілізувати.
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05.03.2026 12:13 Відповісти
ТО ПО ФАКТУ ТРЕБА ПЕРЕХОДИТИ НА КОМПЬЮТЕРНІ ІГРИ !) А ТЕРРИТОРІЇ ЗАСРАТИ РАДІАКТИВНИМИ ТА ОТРУЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ !)
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05.03.2026 12:33 Відповісти
Із збільшенням бойової ефективності дронів особливо актуальною стає розвідка та вказання цілей у реальному часі. Різноманітні високотехнологічні сенсори, бортове обладнання фпв та ударних дронів, радіолокаційні та оптичні засоби виявлення цілей для зенітних дронів збільшують ефективність бойового застосування БпЛА.
Одним із перспективних видів розвідки цілей можуть стати засоби дистанційного виявлення прихованих підземних споруд укріплень, зокрема - малих тунелей, призначених для укриття та прихованого просування штурмових груп та логістики у кілзонах. Наступальні бойові дії під поверхнею, під землею? Чому ні, якщо під водою вже давно воюють бойові пловці, пірнаючі БЕК та субмарини.
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05.03.2026 13:55 Відповісти
а чому головна зброя не асфальт та не шашлики ?

я вважаю треба створити ТСК в зеРаді
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05.03.2026 15:06 Відповісти
Тут така справа. Біжить орк. По ньому відпрацював один екіпаж. Він лежить собі і тихо конає. Екіпаж прилітає другим дроном у засідку з міною направленої дії, чекає ворожу евакуаційну групу. Але! В гонитві за є-балами та відосиком з дохлим кацапом, майже всі хто в секторі спрямовують дрони на орка, який би і так сконав, з десяток дронів! Летять ці дрони до вже трупа, але зо п'ять підрозділів записали собі двохсотого. 🤣
Це реальні випадки.
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05.03.2026 16:24 Відповісти
 
 