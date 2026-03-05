92 тыс. оккупантов уничтожено за зиму: дроны стали главным оружием, - Федоров
За три зимних месяца Силы обороны Украины ликвидировали 92 475 российских военных, причем большинство — с помощью беспилотников в рамках программы "Армия дронов.Бонус". Верифицированные данные свидетельствуют, что только за февраль было уничтожено более 27 тысяч оккупантов.
Об этом сообщает министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожать больше оккупантов, чем мобилизует Россия, — одна из ключевых стратегических задач для достижения целей войны. Уже имеем верифицированные данные о ее выполнении за три месяца", — отметил министр.
Результаты за зиму
- ликвидация оккупантов
Этой зимой Силы обороны ликвидировали 92 475 российских военных. Дронами — 88 898 оккупантов, остальные — верифицированные на видео поражения артиллерией.
Только за февраль наши военные поразили 27 313 оккупантов, несмотря на меньшее количество календарных дней и снижение активности противника. Это 975 ликвидированных россиян ежедневно.
- уничтожение вражеских БПЛА
Также обновлен рекорд по уничтожению вражеских БПЛА — 15 438 перехваченных дронов на линии боевого столкновения и над украинскими городами. Второй месяц подряд наши военные сбивают рекордное количество шахидов. Эффективность защиты неба системно растет.
Мы активно масштабируем опыт использования НРК. О выполненных миссиях отчитались 147 подразделений — это на 25% больше, чем в январе.
Наша задача — максимально переводить фронтовую логистику на роботизированные системы, чтобы уменьшать риски для военных и повышать эффективность подразделений.
Федоров отметил, что благодаря Армии дронов. Бонус мы видим реальные данные с фронта в режиме реального времени — и масштабируем опыт самых результативных подразделений на все войско. Мы также анализируем, какие технологии и средства наиболее эффективно уничтожают вражеские цели. На основе этих данных формируем потребность, чтобы военные получали готовые решения из коробки — проверенные на поле боя.
ТОП-10 подразделений за февраль:
1. 414 ОБрБС "Птахи Мадяра"
2. ЦСО "А" СБУ
3. ГВ БАС "Феникс"
4. Lasar’s Group НГУ
5. 429 ОБрБпС "Ахиллес"
6. 3 ОШБр
7. 412 ОБрБПС "NEMESIS"
8. 23 ОБРОГП НГУ
9. 3 БрОП "Спартан"
10. 95 ОДШБр
"Спасибо каждому военному за ежедневную работу и результат. Именно вы превращаете технологии в силу и доказываете, что современную войну выигрывают точностью и скоростью", - подчеркнул Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
черговий Zельоний підрахуй
"Богдана, найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для Богдани в закупках МО лише 5 відсотків. Тобто на фронті 95 % снарядів для Богдани на 15 км. 5 % на 40. Вибір, як бачимо, у артилеристів не великий." Джерело: https://censor.net/ua/b3578589
Замість рахувати вбитих мацковитських люмпенів ( яких він особисто не бачив ) , краще б цей кіндер-міністр оборони пояснив - а чого коли йде обмін загиблими , то мацковити віддають 1000 тіл воїнів ЗСУ, а взамін отримують лише кілько десятків свого біосміття?
Хизуватись насправді немає чим - війна на виснаження проходить всі прогнозовані стадії. Але добре, що ЗСУ виводять з ладу особового складу супротивника більше, ніж він здатен зараз мобілізувати.