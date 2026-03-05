РУС
92 тыс. оккупантов уничтожено за зиму: дроны стали главным оружием, - Федоров

Коалиция дронов

За три зимних месяца Силы обороны Украины ликвидировали 92 475 российских военных, причем большинство — с помощью беспилотников в рамках программы "Армия дронов.Бонус". Верифицированные данные свидетельствуют, что только за февраль было уничтожено более 27 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожать больше оккупантов, чем мобилизует Россия, — одна из ключевых стратегических задач для достижения целей войны. Уже имеем верифицированные данные о ее выполнении за три месяца", — отметил министр.

Результаты за зиму

  • ликвидация оккупантов

Этой зимой Силы обороны ликвидировали 92 475 российских военных. Дронами — 88 898 оккупантов, остальные — верифицированные на видео поражения артиллерией.

Только за февраль наши военные поразили 27 313 оккупантов, несмотря на меньшее количество календарных дней и снижение активности противника. Это 975 ликвидированных россиян ежедневно.

  • уничтожение вражеских БПЛА

Также обновлен рекорд по уничтожению вражеских БПЛА — 15 438 перехваченных дронов на линии боевого столкновения и над украинскими городами. Второй месяц подряд наши военные сбивают рекордное количество шахидов. Эффективность защиты неба системно растет.

Мы активно масштабируем опыт использования НРК. О выполненных миссиях отчитались 147 подразделений — это на 25% больше, чем в январе.

Наша задача — максимально переводить фронтовую логистику на роботизированные системы, чтобы уменьшать риски для военных и повышать эффективность подразделений.

Федоров отметил, что благодаря Армии дронов. Бонус мы видим реальные данные с фронта в режиме реального времени — и масштабируем опыт самых результативных подразделений на все войско. Мы также анализируем, какие технологии и средства наиболее эффективно уничтожают вражеские цели. На основе этих данных формируем потребность, чтобы военные получали готовые решения из коробки — проверенные на поле боя.

дроны

ТОП-10 подразделений за февраль:

1. 414 ОБрБС "Птахи Мадяра"
2. ЦСО "А" СБУ
3. ГВ БАС "Феникс"
4. Lasar’s Group НГУ
5. 429 ОБрБпС "Ахиллес"
6. 3 ОШБр
7. 412 ОБрБПС "NEMESIS"
8. 23 ОБРОГП НГУ
9. 3 БрОП "Спартан"
10. 95 ОДШБр

"Спасибо каждому военному за ежедневную работу и результат. Именно вы превращаете технологии в силу и доказываете, что современную войну выигрывают точностью и скоростью", - подчеркнул Федоров.

Навіщо тоді штурмовики 60+ і хворі тоді? Готуйте операторами дронів всіх!
05.03.2026 11:07 Ответить
бо іншої зброї немає все розкрадено...
05.03.2026 11:01 Ответить
фьйодоров особисто знищував ?

черговий Zельоний підрахуй
05.03.2026 11:01 Ответить
05.03.2026 11:01 Ответить
Не розкрадено, на жаль. А не спромоглися виробити, забезпечити закупівлю тощо. Її просто немає в товарних кількостях. Ніде. Ніхто не виробляє достатньої кількості 155мм активно-реактиних снарядів і гармат 155мм. Взагалі. На всій планеті. Окрім Південної Кореї. Але там 1 САУ коштує дорожче пари дивізіонів "Богдан". А виживання в неї в умовах дронової війни і відсутності ешелонованого ППО на фронті по факту - чи не гірша за Богдану (бо Богдана колісна і може здриснути з позиції чи не моментально і на високій швидкості, а САУ на гусіні таких властивостей не мають).
05.03.2026 12:17 Ответить
фьйодоров особисто знищував ?

черговий Zельоний підрахуй
05.03.2026 11:01 Ответить
Якщо 92000 знищено за зиму то як вони ще спроможні наступати? Зелена математика така зелена
05.03.2026 11:06 Ответить
Гонять на забій, як скотину. Спроможність не враховується. Плюс резерви, які таки ще є. Плюс їхні дрони, яких дуже багато
05.03.2026 11:16 Ответить
Навіщо тоді штурмовики 60+ і хворі тоді? Готуйте операторами дронів всіх!
05.03.2026 11:07 Ответить
До вбитих як мінімум половина тяжко поранених. Через півроку у них армії не буде...
05.03.2026 11:08 Ответить
"дрони стали головною зброєю" - це тому що замість далекобійних снарядів МО замовляє лайно, яким можна стріляти максимум з 10-15 км. А це так звана кілл-зона, де застосування артилерії - майже 100% вирок.
"Богдана, найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для Богдани в закупках МО лише 5 відсотків. Тобто на фронті 95 % снарядів для Богдани на 15 км. 5 % на 40. Вибір, як бачимо, у артилеристів не великий." Джерело: https://censor.net/ua/b3578589
05.03.2026 11:17 Ответить
НЕпоянтно чого тоді фронт рухається на захід,а не на схід.
показать весь комментарий
Хвьодоров - це черговий ******** ?!

Замість рахувати вбитих мацковитських люмпенів ( яких він особисто не бачив ) , краще б цей кіндер-міністр оборони пояснив - а чого коли йде обмін загиблими , то мацковити віддають 1000 тіл воїнів ЗСУ, а взамін отримують лише кілько десятків свого біосміття?
05.03.2026 11:45 Ответить
Конфлікт інтересів міністрів оборони від зеленского - один вважав шо весільні дрони то ніщо порівнянно з яйцями, яблуками....., відсутністю ударних рашистських угрупованнь у 22 на кордонах. іншій вводить цифрових офіцерів та вважає дрони тою силою шо дозволить буданову нарешті попити кави в криму. А за бетоні укріпрайьони з міними полями для збереження життя військових думають самі військові з лопатою. А депутати - та тут все класно - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
05.03.2026 12:01 Ответить
Верифікуйте більше, чого їх жаліти, а мудрий нарід всьому повірить.
05.03.2026 12:11 Ответить
Перекладаємо: деградація механізованої компоненти (танки, БТР/БМП, артилерія, авіація) в обох сторін дійшла до тієї стадії, що основним способом вести бойові дії для наступаючої сторони стало застосування тактики малих піхотних груп. А основним способом ураження будь-чого (що в наступі, що в обороні) стали дрони (знов таки - спостерігаємо застосування тисяч і десятків тисяч екіпажів дроноводів, замість сотень розрахунків арти тощо).

Хизуватись насправді немає чим - війна на виснаження проходить всі прогнозовані стадії. Але добре, що ЗСУ виводять з ладу особового складу супротивника більше, ніж він здатен зараз мобілізувати.
05.03.2026 12:13 Ответить
 
 