В Mission Control сформировано более 150 тыс. цифровых отчетов о выполненных миссиях, - Федоров

В системе Mission Control уже сформировали более 150 000 цифровых отчетов о выполненных миссиях.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Что такое Mission Control?

Это единая цифровая система управления дронными операциями в экосистеме DELTA. Каждый экипаж вносит в систему тип БПЛА, маршрут и задачу.

"Мы убираем бумажную армию и переходим к автоматически сформированным отчетам. Командиры получают полную картину миссий в режиме реального времени — без ручных сводок и бюрократии. Больше не нужны "знаменитые" бумажные отчеты 5.31 и 5.32 — все данные теперь в единой удобной цифровой системе", — пояснил Федоров.

Влияние на фронт

По словам министра, для фронта это означает:

отказ от бумажных форм и упрощение отчетности;

оперативный трекинг средств БПС в реальном времени;

усиленную координацию с РЭБ и ПВО;

системный анализ эффективности применения;

управленческие решения по закупкам на основе точных данных.

"Следующий шаг — запуск цифровой отчетности для артиллерии. Наша цель для достижения целей войны неизменна — остановить врага на земле, усилить контроль в воздухе и выстроить систему, где каждое решение базируется на данных", — подытожил он.

