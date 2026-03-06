В Mission Control сформировано более 150 тыс. цифровых отчетов о выполненных миссиях, - Федоров
Индустрия дронов
В системе Mission Control уже сформировали более 150 000 цифровых отчетов о выполненных миссиях.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что такое Mission Control?
Это единая цифровая система управления дронными операциями в экосистеме DELTA. Каждый экипаж вносит в систему тип БПЛА, маршрут и задачу.
"Мы убираем бумажную армию и переходим к автоматически сформированным отчетам. Командиры получают полную картину миссий в режиме реального времени — без ручных сводок и бюрократии. Больше не нужны "знаменитые" бумажные отчеты 5.31 и 5.32 — все данные теперь в единой удобной цифровой системе", — пояснил Федоров.
Влияние на фронт
По словам министра, для фронта это означает:
- отказ от бумажных форм и упрощение отчетности;
- оперативный трекинг средств БПС в реальном времени;
- усиленную координацию с РЭБ и ПВО;
- системный анализ эффективности применения;
- управленческие решения по закупкам на основе точных данных.
"Следующий шаг — запуск цифровой отчетности для артиллерии. Наша цель для достижения целей войны неизменна — остановить врага на земле, усилить контроль в воздухе и выстроить систему, где каждое решение базируется на данных", — подытожил он.
про 120 діб без ротації, є звіти?
про дебільні накази, дегенератів командирів, є звіт?
сьогодні був в центральному шпиталі на госпітальній!!!!
оце треш!
лютий треш!
у всьому!
єдине, що залишає віру, це побратимство!