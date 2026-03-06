РУС
419 4

В Mission Control сформировано более 150 тыс. цифровых отчетов о выполненных миссиях, - Федоров

Индустрия дронов

Цифровизация армии: в Mission Control уже 150 000 отчетов

В системе Mission Control уже сформировали более 150 000 цифровых отчетов о выполненных миссиях.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что такое Mission Control?

Это единая цифровая система управления дронными операциями в экосистеме DELTA. Каждый экипаж вносит в систему тип БПЛА, маршрут и задачу.

"Мы убираем бумажную армию и переходим к автоматически сформированным отчетам. Командиры получают полную картину миссий в режиме реального времени — без ручных сводок и бюрократии. Больше не нужны "знаменитые" бумажные отчеты 5.31 и 5.32 — все данные теперь в единой удобной цифровой системе", — пояснил Федоров.

Читайте также: Будут внедрять инновации и изменения: в ВСУ появятся цифровые офицеры, — Федоров

Влияние на фронт

По словам министра, для фронта это означает: 

  • отказ от бумажных форм и упрощение отчетности;
  • оперативный трекинг средств БПС в реальном времени;
  • усиленную координацию с РЭБ и ПВО;
  • системный анализ эффективности применения;
  • управленческие решения по закупкам на основе точных данных.

"Следующий шаг — запуск цифровой отчетности для артиллерии. Наша цель для достижения целей войны неизменна — остановить врага на земле, усилить контроль в воздухе и выстроить систему, где каждое решение базируется на данных", — подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 92 тыс. оккупантов уничтожено за зиму: дроны стали главным оружием, - Федоров

Автор: 

Минобороны (1799) Федоров Михаил (255) диджитализация (47)
А що там з розробкою озброення? Ворога звітами не побороти
показать весь комментарий
06.03.2026 13:10 Ответить
А фсб--також отримує всі цифрову інформацію,чи через язик президента??7
показать весь комментарий
06.03.2026 13:16 Ответить
про піхоту в посадках, є звіти?
про 120 діб без ротації, є звіти?
про дебільні накази, дегенератів командирів, є звіт?

сьогодні був в центральному шпиталі на госпітальній!!!!
оце треш!
лютий треш!
у всьому!

єдине, що залишає віру, це побратимство!
показать весь комментарий
06.03.2026 14:13 Ответить
Так это топ данные для датасета для обучения ИИ. ИИ потом сам сможет дронов использовать на основе этих данных. Автономные дроны.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:35 Ответить
 
 