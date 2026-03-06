Аудит втрат від МО має охоплювати втрати не лише штатних підрозділів, а й приданих сил і засобів, - Кротевич

Анонсований Михайлом Федоровим аудит втрат має охоплювати й втрати приданих сил і засобів, а не лише штатних підрозділів.

Про це повідомив колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Правильне й важливе рішення міністра Федорова - запустити аудит бойових втрат. Об’єктивний розбір причин - основа для розуміння ефективності командування бойових підрозділів і зниження втрат.

Принципово: аудит має охоплювати втрати не лише штатних підрозділів, а й приданих сил і засобів, які діяли в оперативному підпорядкуванні інших частин", - йдеться в повідомленні.

Кротевич зазначив, що вже видно невеликий, але відчутний прогрес в ефективності бойових бригад після розподілу мобілізованих військовослужбовців.

"Сумно, що системні проблеми управління ЗСУ часто намагаються вирішувати точковими рішеннями зверху, не усуваючи корінні причини. Поки окремі вищі офіцери отримують підозри за корупцію, вище військове керівництво продовжує займатися мікроменеджментом замість виконання свого прямого обов’язку - стратегічного управління Силами оборони України під час війни", - підсумував він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що міністерство починає аналіз кожної втрати на полі бою.

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