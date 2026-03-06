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Новини Втрати України
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Аудит втрат від МО має охоплювати втрати не лише штатних підрозділів, а й приданих сил і засобів, - Кротевич

Кротевич прокоментував анонсований Федоровим аудит втрат

Анонсований Михайлом Федоровим аудит втрат має охоплювати й втрати приданих сил і засобів, а не лише штатних підрозділів.

Про це повідомив колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Правильне й важливе рішення міністра Федорова - запустити аудит бойових втрат. Об’єктивний розбір причин - основа для розуміння ефективності командування бойових підрозділів і зниження втрат.

Принципово: аудит має охоплювати втрати не лише штатних підрозділів, а й приданих сил і засобів, які діяли в оперативному підпорядкуванні інших частин", - йдеться в повідомленні.

Кротевич зазначив, що вже видно невеликий, але відчутний прогрес в ефективності бойових бригад після розподілу мобілізованих військовослужбовців.

"Сумно, що системні проблеми управління ЗСУ часто намагаються вирішувати точковими рішеннями зверху, не усуваючи корінні причини. Поки окремі вищі офіцери отримують підозри за корупцію, вище військове керівництво продовжує займатися мікроменеджментом замість виконання свого прямого обов’язку - стратегічного управління Силами оборони України під час війни", - підсумував він.

Кротевич прокоментував анонсований Федоровим аудит втрат

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що міністерство починає аналіз кожної втрати на полі бою.

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Автор: 

аудит (610) втрати (4693) Кротевич Богдан (12)
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А цей бородатия, молодий і красивий вже навоювався?
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06.03.2026 15:25 Відповісти
Придані сили як раз і потрібно в першу чергу моніторити ... РЕСПЕКТ!
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06.03.2026 15:27 Відповісти
Аудит втрат,звучить як аудит майна.
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06.03.2026 15:48 Відповісти
Будто решили провести аудит консерв на складе. Можно ещё через 1с учёт вести. Приход, расход, убыль, прибыль..
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06.03.2026 16:33 Відповісти
Так аудит витрат треба вести в комплексі із сзч. Одна із вагомих причин сзч це і є створення умов командуванням при яких будуть лише великі втрати. Так само з озброєнням. Озброєння супер розумні майори і полковники виставляють на ті самі позиції де пару днів назад уразили все що було дрони. Просто працюють на кацапів. Знищили позицію , а команда знову поступає стати там само. І знову та сама історія. Знову все горить. Ха ха ха.
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06.03.2026 17:53 Відповісти
 
 