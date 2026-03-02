Військовослужбовиця Марія Бігун (Мрія) загинула під час виконання бойового завдання під Куп’янськом. ФОТО

21 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання під Куп’янськом на Харківщині загинула військовослужбовиця 3-го батальйону 241-ї бригади ТрО Марія Бігун (Леут) на позивний Мрія.

Про це повідомив партнер загиблої захисниці Сергій Соловей, який служив із нею, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вона була дуже Смілива, з великої літери, вона йшла туди, куди не кожен би пішов, хотіла бути на рівні з усіма, але завжди була на дві голови вище, хотіла всім довести, що маленька дівчинка здатна на все, так воно й було. Вона власноруч знищувала [росіян], вона долала по 10 кілометрів, форсуючи річку, несучи в руках каністри та дрони, завжди була вмотивована й просто спокійно робила свою справу. Вона була героїнею", - розповів про Марію чоловік.

Він також поділився спогадами про те, що "ми завжди жартували про зріст одне одного, я називав її маленькою, але ніколи не зміг би пожартувати про розмір її серця, яке було більше, ніж у всіх, воно охоплювало своєю любовʼю все, що було поряд, вона турбувалася про все й усіх, людей, тварин і рослин".

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Фото: Solovey Sergiy / Facebook

Фото: Solovey Sergiy / Facebook

Марія була медалісткою та активісткою

У житомирському Ліцеї №25 повідомили, що прощання із захисницею відбулося 2 березня о 14:00 біля Михайлівського кафедрального собору та о 15:00 на Смолянському військовому кладовищі.

"Це була талановита людина з гострим розумом і сталевими принципами. Переможниця безлічі всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, олімпіад, лауреатка Президентської премії. Із самого дитинства Марійка мала чітку патріотичну позицію й виросла людиною, яка готова боротися за своє майбутнє", - згадують Марію в ліцеї.

Фото: Житомирський Ліцеї №25 / Facebook

МАРІЯ БІГУН (ЛЕУТ) на позивний Мрія була військовослужбовицею 3-го батальйону 241-ї бригади ТрО.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, дівчина навчалася в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".

Марія відразу почала активно займатися волонтерською діяльністю, вступила до рядів Київської ТрО й із того часу постійно перебувала на фронті та брала участь в активних бойових діях.

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