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Новини Фото Втрати України
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Військовослужбовиця Марія Бігун (Мрія) загинула під час виконання бойового завдання під Куп’янськом. ФОТО

21 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання під Куп’янськом на Харківщині загинула військовослужбовиця 3-го батальйону 241-ї бригади ТрО Марія Бігун (Леут) на позивний Мрія.

Про це повідомив партнер загиблої захисниці Сергій Соловей, який служив із нею, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вона була дуже Смілива, з великої літери, вона йшла туди, куди не кожен би пішов, хотіла бути на рівні з усіма, але завжди була на дві голови вище, хотіла всім довести, що маленька дівчинка здатна на все, так воно й було. Вона власноруч знищувала [росіян], вона долала по 10 кілометрів, форсуючи річку, несучи в руках каністри та дрони, завжди була вмотивована й просто спокійно робила свою справу. Вона була героїнею", - розповів про Марію чоловік.

Він також поділився спогадами про те, що "ми завжди жартували про зріст одне одного, я називав її маленькою, але ніколи не зміг би пожартувати про розмір її серця, яке було більше, ніж у всіх, воно охоплювало своєю любовʼю все, що було поряд, вона турбувалася про все й усіх, людей, тварин і рослин".

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Марія Мрія Бігун загинула під Куп’янськом під час виконання бойового завдання
Фото: Solovey Sergiy / Facebook
Марія Мрія Бігун загинула під Куп’янськом під час виконання бойового завдання
Фото: Solovey Sergiy / Facebook

Марія була медалісткою та активісткою

У житомирському Ліцеї №25 повідомили, що прощання із захисницею відбулося 2 березня о 14:00 біля Михайлівського кафедрального собору та о 15:00 на Смолянському військовому кладовищі.

"Це була талановита людина з гострим розумом і сталевими принципами. Переможниця безлічі всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, олімпіад, лауреатка Президентської премії. Із самого дитинства Марійка мала чітку патріотичну позицію й виросла людиною, яка готова боротися за своє майбутнє", - згадують Марію в ліцеї.

Марія Мрія Бігун загинула під Куп’янськом під час виконання бойового завдання
Фото: Житомирський Ліцеї №25 / Facebook
  • МАРІЯ БІГУН (ЛЕУТ) на позивний Мрія була військовослужбовицею 3-го батальйону 241-ї бригади ТрО.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, дівчина навчалася в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".

Марія відразу почала активно займатися волонтерською діяльністю, вступила до рядів Київської ТрО й із того часу постійно перебувала на фронті та брала участь в активних бойових діях.

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Автор: 

втрати (4691) Харківська область (2810) Куп’янський район (751) Куп’янськ (1121) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+31
Вічна Пам'ять...
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02.03.2026 16:17 Відповісти
+22
Упокій Боже душу дитини в мирі...Вічна пам'ять
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02.03.2026 16:19 Відповісти
+20
Світла пам'ять, і подяка за наш захист!
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02.03.2026 16:37 Відповісти
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Вічна Пам'ять...
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02.03.2026 16:17 Відповісти
Упокій Боже душу дитини в мирі...Вічна пам'ять
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02.03.2026 16:19 Відповісти
Світла пам'ять, і подяка за наш захист!
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02.03.2026 16:37 Відповісти
Крихітко яка та скільки сміливості в ній😭😭😭😭
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02.03.2026 16:37 Відповісти
Героям слава! Смерть маскалям!
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02.03.2026 16:38 Відповісти
На жаль гинуть кращі . Вічна память цій сміливій жінці.
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02.03.2026 16:39 Відповісти
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02.03.2026 16:41 Відповісти
R.I.P. Вічна пам'ять героїні, спочивай з миром!
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02.03.2026 17:06 Відповісти
Вічна Пам'ять Героїні! Смерть кацапам і ганьба ухилянтам!
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02.03.2026 19:51 Відповісти
Низький уклін воїнові. Вічна пам'ять. Не забудемо. Не пробачимо
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03.03.2026 10:28 Відповісти
 
 