Военнослужащая Мария Бегун (Мрия) погибла при выполнении боевого задания под Купянском. ФОТО

21 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания под Купянском в Харьковской области погибла военнослужащая 3-го батальона 241-й бригады ТрО Мария Бегун (Лейт) с позывным Мрия.

Об этом сообщил партнер погибшей защитницы Сергей Соловей, служивший с ней, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Она была очень Смелая, с большой буквы, она шла туда, куда не каждый бы пошел, хотела быть на уровне со всеми, но всегда была на две головы выше, хотела всем доказать, что маленькая девочка способна на все, так оно и было. Она собственноручно уничтожала [россиян], она преодолевала по 10 километров, форсируя реку, неся в руках канистры и дроны, всегда была мотивирована и просто спокойно делала свое дело. Она была героиней", - рассказал о Марии мужчина.

Он также поделился воспоминаниями о том, что "мы всегда шутили о росте друг друга, я называл ее маленькой, но никогда не смог бы пошутить о размере ее сердца, которое было больше, чем у всех, оно охватывало своей любовью все, что было рядом, она заботилась обо всем и всех, людях, животных и растениях".

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Фото: Solovey Sergiy / Facebook

Фото: Solovey Sergiy / Facebook

Мария была медалисткой и активисткой

В житомирском лицее №25 сообщили, что прощание с защитницей состоялось 2 марта в 14:00 около Михайловского кафедрального собора и в 15:00 на Смолянском военном кладбище.

"Это был талантливый человек с острым умом и стальными принципами. Победительница множества всеукраинских и международных конкурсов, олимпиад, лауреат Президентской премии. С самого детства Марийка имела четкую патриотическую позицию и выросла человеком, готовым бороться за свое будущее", - вспоминают Марию в лицее.

Фото: Житомирский лицей №25 / Facebook

МАРИЯ БИГУН (ЛЕУТ) с позывным Мрия была военнослужащей 3-го батальона 241-й бригады ТрО.

Когда началось полномасштабное вторжение, девушка училась в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского по специальности "Инженерия программного обеспечения".

Мария сразу начала активно заниматься волонтерской деятельностью, вступила в ряды Киевской ТрО и с тех пор постоянно находилась на фронте и участвовала в активных боевых действиях.

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