РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8835 посетителей онлайн
Новости Фото Потери Украины
9 780 11

Военнослужащая Мария Бегун (Мрия) погибла при выполнении боевого задания под Купянском. ФОТО

21 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания под Купянском в Харьковской области погибла военнослужащая 3-го батальона 241-й бригады ТрО Мария Бегун (Лейт) с позывным Мрия.

Об этом сообщил партнер погибшей защитницы Сергей Соловей, служивший с ней, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Она была очень Смелая, с большой буквы, она шла туда, куда не каждый бы пошел, хотела быть на уровне со всеми, но всегда была на две головы выше, хотела всем доказать, что маленькая девочка способна на все, так оно и было. Она собственноручно уничтожала [россиян], она преодолевала по 10 километров, форсируя реку, неся в руках канистры и дроны, всегда была мотивирована и просто спокойно делала свое дело. Она была героиней", - рассказал о Марии мужчина.

Он также поделился воспоминаниями о том, что "мы всегда шутили о росте друг друга, я называл ее маленькой, но никогда не смог бы пошутить о размере ее сердца, которое было больше, чем у всех, оно охватывало своей любовью все, что было рядом, она заботилась обо всем и всех, людях, животных и растениях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейский Сергей Славский и его жена-фельдшер Кристина погибли во время эвакуации раненых в Сумской области. ФОТО

Мария Мрия Бигун погибла под Купянском во время выполнения боевого задания
Фото: Solovey Sergiy / Facebook
Мария Мрия Бигун погибла под Купянском во время выполнения боевого задания
Фото: Solovey Sergiy / Facebook

Мария была медалисткой и активисткой

В житомирском лицее №25 сообщили, что прощание с защитницей состоялось 2 марта в 14:00 около Михайловского кафедрального собора и в 15:00 на Смолянском военном кладбище.

"Это был талантливый человек с острым умом и стальными принципами. Победительница множества всеукраинских и международных конкурсов, олимпиад, лауреат Президентской премии. С самого детства Марийка имела четкую патриотическую позицию и выросла человеком, готовым бороться за свое будущее", - вспоминают Марию в лицее.

Мария Мрия Бигун погибла под Купянском во время выполнения боевого задания
Фото: Житомирский лицей №25 / Facebook
  • МАРИЯ БИГУН (ЛЕУТ) с позывным Мрия была военнослужащей 3-го батальона 241-й бригады ТрО.

Когда началось полномасштабное вторжение, девушка училась в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского по специальности "Инженерия программного обеспечения".

Мария сразу начала активно заниматься волонтерской деятельностью, вступила в ряды Киевской ТрО и с тех пор постоянно находилась на фронте и участвовала в активных боевых действиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитницы с позывными Кара и Лайза погибли в результате попадания БПЛА на Запорожском направлении

Автор: 

потери (4671) Харьковская область (2760) Купянский район (752) Купянск (997) война в Украине (8420)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Вічна Пам'ять...
показать весь комментарий
02.03.2026 16:17 Ответить
+22
Упокій Боже душу дитини в мирі...Вічна пам'ять
показать весь комментарий
02.03.2026 16:19 Ответить
+20
Світла пам'ять, і подяка за наш захист!
показать весь комментарий
02.03.2026 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна Пам'ять...
показать весь комментарий
02.03.2026 16:17 Ответить
Упокій Боже душу дитини в мирі...Вічна пам'ять
показать весь комментарий
02.03.2026 16:19 Ответить
Світла пам'ять, і подяка за наш захист!
показать весь комментарий
02.03.2026 16:37 Ответить
Крихітко яка та скільки сміливості в ній😭😭😭😭
показать весь комментарий
02.03.2026 16:37 Ответить
Героям слава! Смерть маскалям!
показать весь комментарий
02.03.2026 16:38 Ответить
На жаль гинуть кращі . Вічна память цій сміливій жінці.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:39 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2026 16:41 Ответить
R.I.P. Вічна пам'ять героїні, спочивай з миром!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:06 Ответить
Вічна Пам'ять Героїні! Смерть кацапам і ганьба ухилянтам!
показать весь комментарий
02.03.2026 19:51 Ответить
Низький уклін воїнові. Вічна пам'ять. Не забудемо. Не пробачимо
показать весь комментарий
03.03.2026 10:28 Ответить
 
 