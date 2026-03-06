Аудит потерь от МО должен охватывать потери не только штатных подразделений, но и приданных сил и средств, - Кротевич
Анонсированный Михаилом Федоровым аудит потерь должен охватывать и потери приданных сил и средств, а не только штатных подразделений.
Об этом сообщил бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Правильное и важное решение министра Федорова - запустить аудит боевых потерь. Объективный разбор причин - основа для понимания эффективности командования боевых подразделений и снижения потерь.
Принципиально: аудит должен охватывать потери не только штатных подразделений, но и приданных сил и средств, действовавших в оперативном подчинении других частей", - говорится в сообщении.
Кротевич отметил, что уже виден небольшой, но ощутимый прогресс в эффективности боевых бригад после распределения мобилизованных военнослужащих.
"Печально, что системные проблемы управления ВСУ часто пытаются решать точечными решениями сверху, не устраняя коренные причины. Пока отдельные высшие офицеры получают подозрения в коррупции, высшее военное руководство продолжает заниматься микроменеджментом вместо выполнения своей прямой обязанности - стратегического управления Силами обороны Украины во время войны", - подытожил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что министерство начинает анализ каждой потери на поле боя.
