Подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и их контрактов, - Зеленский на совещании со Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ключевым аспектам нашей финансовой устойчивости, поддержки украинцев и отношений с партнерами.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Зимняя поддержка

По его словам, чиновники доложили о реализации программы зимней поддержки, и уже зафиксировано почти 10 миллионов заявок в Дии и через сеть Укрпочты. В частности, более 2 миллионов заявок на детей.

"Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года. Главное, оформить заявку на зимнюю поддержку до Рождества.

Рассчитываем, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом, и весь необходимый финансовый ресурс для этого правительство обеспечит", - отметил Зеленский.

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Аудит деятельности государственных энергокомпаний

Кроме того, Зеленский обсудил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины.







"Запланированы весомые решения. Уже продолжается аудит деятельности государственных энергетических компаний - всех соответствующих финансовых операций. Подготовлено решение и о полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким. Поручил премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество. Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", - отмечает глава государства.

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Также он поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ. У правительства есть задача, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины.

Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и министр финансов Украины Сергей Марченко доложили о деталях консультаций с представителями международных финансовых институтов, работе с миссией МВФ. Обсудили подготовку к встречам с кредиторами и структурные маяки.

"Сохраняем для Украины финансовую стабильность", - резюмирует Зеленский.

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