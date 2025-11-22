Подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и их контрактов, - Зеленский на совещании со Свириденко
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ключевым аспектам нашей финансовой устойчивости, поддержки украинцев и отношений с партнерами.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Зимняя поддержка
По его словам, чиновники доложили о реализации программы зимней поддержки, и уже зафиксировано почти 10 миллионов заявок в Дии и через сеть Укрпочты. В частности, более 2 миллионов заявок на детей.
"Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года. Главное, оформить заявку на зимнюю поддержку до Рождества.
Рассчитываем, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом, и весь необходимый финансовый ресурс для этого правительство обеспечит", - отметил Зеленский.
Аудит деятельности государственных энергокомпаний
Кроме того, Зеленский обсудил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины.
"Запланированы весомые решения. Уже продолжается аудит деятельности государственных энергетических компаний - всех соответствующих финансовых операций. Подготовлено решение и о полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким. Поручил премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество. Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", - отмечает глава государства.
Также он поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ. У правительства есть задача, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины.
Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и министр финансов Украины Сергей Марченко доложили о деталях консультаций с представителями международных финансовых институтов, работе с миссией МВФ. Обсудили подготовку к встречам с кредиторами и структурные маяки.
"Сохраняем для Украины финансовую стабильность", - резюмирует Зеленский.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
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Застрілись мразота, поки з тебе шкіру не здерли живцем люди.
Бо раптом якісь криси хочуть звалити чартерами, без погодження з верховним міндічєм, та не заносять повну долю
Ну нє, це не так працює
Гроші він в тумбочці брав, як написано в єврейській казці
Шурма з шиферами і ригоАНАЛИ, сміються з московською агентурою серед них!!
Про Потужну!
Про Адженду!
Про Кейси !!!
яке ж воно кончене та закомплексоване чмо, нездатне жодного гідного кроку зробити без дермаківського костиля..
Звісно, перевірку будуть проводити постійні відвідувачі бек-офісу міндіча та його банди. Очевидно, підходить термін для надання чергової двушки в москву, а грошей нема.
але свої друзі будуть незаплямовані
Їжте, хохли_73%, адже ви саме про це мріяли.
Боже, які гниди тримаються за владу в Україні до останнього
Зеленський заявив, що в Україні немає корупці
Свириденко: Проблема корупції в Україні перебільшена
(прим. «девочка» - премьер-министр Украины Ю.А. Свириденко)
Автор: Т. Миндич
))))
- Так, все в порядку. Сумка в багажнику.
- Ясно. Тоді до побачення.