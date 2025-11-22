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Новости Фото Миндичгейт
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Подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и их контрактов, - Зеленский на совещании со Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ключевым аспектам нашей финансовой устойчивости, поддержки украинцев и отношений с партнерами.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Зимняя поддержка

По его словам, чиновники доложили о реализации программы зимней поддержки, и уже зафиксировано почти 10 миллионов заявок в Дии и через сеть Укрпочты. В частности, более 2 миллионов заявок на детей.

"Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года. Главное, оформить заявку на зимнюю поддержку до Рождества.

Рассчитываем, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом, и весь необходимый финансовый ресурс для этого правительство обеспечит", - отметил Зеленский.

Читайте также: Аудит "Энергоатома" уже начался, результаты будут готовы в декабре, - Свириденко

Аудит деятельности государственных энергокомпаний

Кроме того, Зеленский обсудил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины.

Зеленский и Свириденко
Зеленский и Свириденко
Зеленский и Свириденко

"Запланированы весомые решения. Уже продолжается аудит деятельности государственных энергетических компаний - всех соответствующих финансовых операций. Подготовлено решение и о полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким. Поручил премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество. Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", - отмечает глава государства.

Читайте также: Правительство уже начало аудит всех госкомпаний, результаты проверки будут в правоохранительных и антикоррупционных органах, - Зеленский

Также он поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ. У правительства есть задача, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины.

Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и министр финансов Украины Сергей Марченко доложили о деталях консультаций с представителями международных финансовых институтов, работе с миссией МВФ. Обсудили подготовку к встречам с кредиторами и структурные маяки.

"Сохраняем для Украины финансовую стабильность", - резюмирует Зеленский.

Читайте: Зеленский сказал депутатам, что коррупционный скандал "качают россияне и немного американцы", - Железняк

Миндичгейт

Смотрите: "Слуга народа" Мокан отказался идти на встречу фракции с Зеленским. ВИДЕО

Автор: 

аудит (372) Зеленский Владимир (24401) оборона (5243) Свириденко Юлия (473)
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Топ комментарии
+35
Мародер вирішив мародерів перевірити. Чи випадково щось не пройло повз касу Алібаби і ЗЕ
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22.11.2025 13:38 Ответить
+29
Зрадник здав Україну пуйлу але ще щось пробує відвести увагу від цього.
Застрілись мразота, поки з тебе шкіру не здерли живцем люди.
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22.11.2025 13:38 Ответить
+17
Алі-Баба очолить перевірку.
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22.11.2025 13:41 Ответить
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Зрадник здав Україну пуйлу але ще щось пробує відвести увагу від цього.
Застрілись мразота, поки з тебе шкіру не здерли живцем люди.
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22.11.2025 13:38 Ответить
Такие не стреляются. )))
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22.11.2025 14:59 Ответить
КабМіндічі заливаються сміхом, бо вони про таке блудослівя своїх падєльників з мародерства, і не знали!!
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22.11.2025 15:27 Ответить
Мародер вирішив мародерів перевірити. Чи випадково щось не пройло повз касу Алібаби і ЗЕ
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22.11.2025 13:38 Ответить
Потужно і незламно!!
Бо раптом якісь криси хочуть звалити чартерами, без погодження з верховним міндічєм, та не заносять повну долю
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22.11.2025 13:41 Ответить
Й прослідіть щоб під час перевірки не було селфі та відео з координатами їх розташування, які зараз закидують спеціалісту з виставки про лихо в Тернополі.
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22.11.2025 13:38 Ответить
Перевірятимуть ті хто їх пограбував ?
Ну нє, це не так працює
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22.11.2025 13:39 Ответить
Згадайте як лупашив п'яткою в груди зебіл волаючи що корупції в нас немає
Гроші він в тумбочці брав, як написано в єврейській казці
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22.11.2025 13:41 Ответить
Алі-Баба очолить перевірку.
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22.11.2025 13:41 Ответить
Перевірять, підприємства стратегічних галузей ОПК, які відмовилися давати відкати свириденко і КабМіндічам!?!?!
Шурма з шиферами і ригоАНАЛИ, сміються з московською агентурою серед них!!
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22.11.2025 15:30 Ответить
Мародери самі себе будуть перевіряти, щоб ви лялі кремлівські поздихали, виродки
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22.11.2025 13:40 Ответить
Про повну!
Про Потужну!
Про Адженду!
Про Кейси !!!
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22.11.2025 13:40 Ответить
ви забули про кластери (скупчення)
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22.11.2025 15:37 Ответить
Ті, хто грабував, організовують перевірки для того, щоб залишити лише своїх схематозників!
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22.11.2025 13:41 Ответить
І хвости підчистити..соже кого й у фізичному плані прибрати їм треба
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22.11.2025 13:47 Ответить
Слушно. Дехто вже напрягся. А дехто відкладе творчі плани до "кращих часів". Перевірка має мати тверезу голову.
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22.11.2025 13:43 Ответить
Просто заболтать тему.
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22.11.2025 13:46 Ответить
Скільки коштує відшліфувати міномет?
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22.11.2025 13:51 Ответить
Сколько стоит игнорирование коррупции?
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22.11.2025 14:30 Ответить
Создадим комиссию, заговорим тему. А через месяц все забудут. Вот люди уже не вспоминают кто Чонгар разминировал, не спрашивают про Резникова или какие потери у Украины. Реальности не существует. Есть только сегодня, вчера и Порошенко десять лет назад, которого вытягивают при очередном зашкваре все пропагандисты.
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22.11.2025 13:44 Ответить
Це завжди мало назву - акція прикриття. У нас забовтують. А на раїсі підривають будинки, влаштовують теракти - а потім, з великими зусиллями шукають чеченський (раніше), а зараз - український слід. Відволікають свій охлос.
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22.11.2025 15:40 Ответить
Свіжа реприза від 95-го кварталу, головну роль, як завжди виконує зє. Аплодисменти, занавіс, роботу виконано, розходимось. Хто не вірить зє, той або порохобот, або агент кремля.
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22.11.2025 13:48 Ответить
Що ти робиш,мурло? Ніхто не проти підтримки одиноких,хворих,інвалідів,малозабезпечених.Решту грошей все на оборону.Рейтинг свій ти вже не піднімеш цим,Єрмак тобі не допоможе як і 5-6 потужних менеджерів,бо їх як не було то й нема.Ти політичний труп і потенціальний відповідач за кримінальні злочини.
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22.11.2025 13:49 Ответить
імітація патужно-стійкої оргазмізації керування па-зєлєнскі..
яке ж воно кончене та закомплексоване чмо, нездатне жодного гідного кроку зробити без дермаківського костиля..
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22.11.2025 13:50 Ответить
Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Джерело: https://censor.net/ua/p3586400

Звісно, перевірку будуть проводити постійні відвідувачі бек-офісу міндіча та його банди. Очевидно, підходить термін для надання чергової двушки в москву, а грошей нема.
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22.11.2025 13:50 Ответить
якщо дати коррупціонеру шукати корупцілнерів то звісно вій наде тільки тіх незгодних
але свої друзі будуть незаплямовані
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22.11.2025 13:51 Ответить
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22.11.2025 13:55 Ответить
Міндіч перевіряти буде?Чи деркача з рашки викличите?
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22.11.2025 13:59 Ответить
Гетьманцева агента ФСБ сівковича
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22.11.2025 14:21 Ответить
До речі, двушка то дойшла до москви чи ні?
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22.11.2025 14:00 Ответить
Про яку саму питаєте, бо їх було гадаю не один десяток.
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22.11.2025 14:03 Ответить
Через це зеленський з КабМіндічами і перевіряє!!
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22.11.2025 15:32 Ответить
Це шоб виявити невкрадені активи і докрасти
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22.11.2025 14:01 Ответить
Ніж в Потужну спину преZEдента.... Як вони могли!!
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22.11.2025 14:03 Ответить
раньше гречку раздавали, теперь 1000. А сами сотнями миллионов долларов воруют. И планируют сейчас инфо шумом разным заглушить и остаться у власти и как в записях говорится, заморозят воровство, и скоро все уляжется и продолжат воровать.
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22.11.2025 14:05 Ответить
Самі себе перевіряти будуть))))
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22.11.2025 14:06 Ответить
Вирішив подивитися що ще можна вкрасти
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22.11.2025 14:06 Ответить
Це щось нове мародер буде вести аудит от дурень кончаний
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22.11.2025 14:14 Ответить
капітулянтський спіч зеленського,корупційний скандал ... думаю,що правильне рішення таке:1.зеленський подає у відставку.2.ВРУ затверджує в.о.президента. думаю,що підходяща кандидатура -Залужний як в.о.президента,а Порошенко як в.о.прем"єр-міністра. обґрунтую:зараз потрібен Україні військовий лідер.тому що потрібно організувати другий фронт.авторитетнішої особи важче знайти.далі.прем'єр-міністр Порошенко-це висококласний дипломат(зв'язки з Трампом),досвід у війні ,величезна допомога фронту.розумію,що безвольний зеленський влаштовує путіна,Трампа,каламойского.
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22.11.2025 14:17 Ответить
Мародер дасть заробити на фіктивному аудиті потрібним людям.

Їжте, хохли_73%, адже ви саме про це мріяли.
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22.11.2025 14:19 Ответить
Амністію всім хто проводитиме аудит.
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22.11.2025 14:29 Ответить
Волки ягнят считают.Деятель хренов.Почти 4 года войны,а он не знает,что творится в управлении.Пока за жопу не возьмут,не пошевелится.
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22.11.2025 14:31 Ответить
Звичайне зелене сцання на голову, а тим часом зелена наволоч в турборежимі побігла зливати країну на вимогу трампа і #уйла, вже весь притомний світ говорить що так званий "мирний план" це фактична КАПІТУЛЯЦІЯ УКРАЇНИ.
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22.11.2025 14:36 Ответить
Fire Point - не державна, її перевіряти не будуть.
Боже, які гниди тримаються за владу в Україні до останнього
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22.11.2025 14:39 Ответить
... "по ключевым аспектам нашей финансовой устойчивости" ... Шо снова будут *******? Еще шота осталось? ))))))))))))))
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22.11.2025 14:46 Ответить
Що перевіряти?
Зеленський заявив, що в Україні немає корупці
Свириденко: Проблема корупції в Україні перебільшена
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22.11.2025 14:47 Ответить
- Этой девочке Олежка нравится. Она хочет его себе замом.

(прим. «девочка» - премьер-министр Украины Ю.А. Свириденко)

Автор: Т. Миндич
))))
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22.11.2025 15:04 Ответить
Хазяїн єрмак веде свою "сабачку гаварящую" перевіряти державні оборонні компанії
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22.11.2025 15:06 Ответить
оті морди в пікселі, "охорона", забули, що мають захищати Україну від злодіїв і ворогів
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22.11.2025 15:07 Ответить
Як казав давньоримський оратор і політик Марк Туллій: *O tempora, o mores!*, який означає «О, часи, о, звичаї!» ,тобто замість того, щоб захищати Україну від злодіїв та ворогів, охорона захищає злодіїв та ворогів від українців. В мене є така думка, може вона і хибна, що в охороні злодюг можуть бути тільки "свої", перевірені в конкретних справах і пройшовши неабиякий кастинг, щоб рило булу в пуху від тім'ячка до п'ят.
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22.11.2025 16:02 Ответить
Ми вже знаєм який буде результат. Можна самим себе не перевіряти.
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22.11.2025 15:22 Ответить
А що там перевіряти, якщо нікого НП покарають, а лише випустять в Ізраїль.
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22.11.2025 16:17 Ответить
А пнревіряти будуть ручні цуцики ОП - ДБР та СБУ.
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22.11.2025 16:48 Ответить
- Добрий день. Ми прийшли. щоб провірити вас. У вас все в порядку?
- Так, все в порядку. Сумка в багажнику.
- Ясно. Тоді до побачення.
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22.11.2025 17:05 Ответить
Знайдено цікаве рішення, яке дозволить нам цікаво провести ржачне шоу для лохів "Імітація пошуку злодіїв серед своїх злодіїв".
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22.11.2025 17:18 Ответить
Треба щоб НАБУ і САП перевірили і провели затриманням!А так це цирк і приховання правди , яку всі і так знають(((
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22.11.2025 17:20 Ответить
перевіряти хабарників будуть хабарники. який висновок? прикриття!
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22.11.2025 19:31 Ответить
 
 