Підготовлено рішення про повну перевірку державних оборонних компаній та їхніх контрактів, - Зеленський на нараді зі Свириденко

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ключових аспектів нашої фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зимова підтримка

За його словами, урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки, і вже фіксується майже 10 мільйонів заявок у Дії та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей.

"Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва.

Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", - зауважив Зеленський.

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Аудит діяльності державних енергокомпаній

Окрім того, Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України.







"Заплановані вагомі рішення. Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній - усіх відповідних фінансових операцій. Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким. Доручив прем’єр-міністерці України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство. Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам", - наголошує глава держави.

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Також він доручив прем’єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.

Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. Обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки.

"Зберігаємо для України фінансову стабільність", - резюмує Зеленський.

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