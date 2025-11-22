Підготовлено рішення про повну перевірку державних оборонних компаній та їхніх контрактів, - Зеленський на нараді зі Свириденко
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ключових аспектів нашої фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Зимова підтримка
За його словами, урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки, і вже фіксується майже 10 мільйонів заявок у Дії та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей.
"Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва.
Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", - зауважив Зеленський.
Аудит діяльності державних енергокомпаній
Окрім того, Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України.
"Заплановані вагомі рішення. Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній - усіх відповідних фінансових операцій. Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким. Доручив прем’єр-міністерці України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство. Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам", - наголошує глава держави.
Також він доручив прем’єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.
Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. Обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки.
"Зберігаємо для України фінансову стабільність", - резюмує Зеленський.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Застрілись мразота, поки з тебе шкіру не здерли живцем люди.
Бо раптом якісь криси хочуть звалити чартерами, без погодження з верховним міндічєм, та не заносять повну долю
Ну нє, це не так працює
Гроші він в тумбочці брав, як написано в єврейській казці
Шурма з шиферами і ригоАНАЛИ, сміються з московською агентурою серед них!!
Про Потужну!
Про Адженду!
Про Кейси !!!
яке ж воно кончене та закомплексоване чмо, нездатне жодного гідного кроку зробити без дермаківського костиля..
Звісно, перевірку будуть проводити постійні відвідувачі бек-офісу міндіча та його банди. Очевидно, підходить термін для надання чергової двушки в москву, а грошей нема.
але свої друзі будуть незаплямовані
Їжте, хохли_73%, адже ви саме про це мріяли.
Боже, які гниди тримаються за владу в Україні до останнього
Зеленський заявив, що в Україні немає корупці
Свириденко: Проблема корупції в Україні перебільшена
(прим. «девочка» - премьер-министр Украины Ю.А. Свириденко)
Автор: Т. Миндич
))))
- Так, все в порядку. Сумка в багажнику.
- Ясно. Тоді до побачення.