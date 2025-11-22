УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11275 відвідувачів онлайн
Новини Фото Міндічгейт
2 589 60

Підготовлено рішення про повну перевірку державних оборонних компаній та їхніх контрактів, - Зеленський на нараді зі Свириденко

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ключових аспектів нашої фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зимова підтримка

За його словами, урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки, і вже фіксується майже 10 мільйонів заявок у Дії та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей.

"Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва.

Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", - зауважив Зеленський.

Також читайте: Аудит "Енергоатома" вже розпочався, результати будуть готові у грудні, - Свириденко

Аудит діяльності державних енергокомпаній

Окрім того, Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України.

Зеленський та Свириденко
Зеленський та Свириденко
Зеленський та Свириденко

"Заплановані вагомі рішення. Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній - усіх відповідних фінансових операцій. Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким. Доручив прем’єр-міністерці України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство. Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам", - наголошує глава держави.

Також читайте: Уряд уже розпочав аудит усіх держкомпаній, результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, - Зеленський

Також він доручив прем’єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.

Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. Обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки.

"Зберігаємо для України фінансову стабільність", - резюмує Зеленський.

Читайте: Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк

Міндічгейт

Дивіться: "Слуга народу" Мокан відмовився йти на зустріч фракції із Зеленським. ВIДЕО

Автор: 

аудит (608) Зеленський Володимир (27923) оборона (4950) Свириденко Юлія (922)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Мародер вирішив мародерів перевірити. Чи випадково щось не пройло повз касу Алібаби і ЗЕ
показати весь коментар
22.11.2025 13:38 Відповісти
+29
Зрадник здав Україну пуйлу але ще щось пробує відвести увагу від цього.
Застрілись мразота, поки з тебе шкіру не здерли живцем люди.
показати весь коментар
22.11.2025 13:38 Відповісти
+17
Алі-Баба очолить перевірку.
показати весь коментар
22.11.2025 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зрадник здав Україну пуйлу але ще щось пробує відвести увагу від цього.
Застрілись мразота, поки з тебе шкіру не здерли живцем люди.
показати весь коментар
22.11.2025 13:38 Відповісти
Такие не стреляются. )))
показати весь коментар
22.11.2025 14:59 Відповісти
КабМіндічі заливаються сміхом, бо вони про таке блудослівя своїх падєльників з мародерства, і не знали!!
показати весь коментар
22.11.2025 15:27 Відповісти
Мародер вирішив мародерів перевірити. Чи випадково щось не пройло повз касу Алібаби і ЗЕ
показати весь коментар
22.11.2025 13:38 Відповісти
Потужно і незламно!!
Бо раптом якісь криси хочуть звалити чартерами, без погодження з верховним міндічєм, та не заносять повну долю
показати весь коментар
22.11.2025 13:41 Відповісти
Й прослідіть щоб під час перевірки не було селфі та відео з координатами їх розташування, які зараз закидують спеціалісту з виставки про лихо в Тернополі.
показати весь коментар
22.11.2025 13:38 Відповісти
Перевірятимуть ті хто їх пограбував ?
Ну нє, це не так працює
показати весь коментар
22.11.2025 13:39 Відповісти
Згадайте як лупашив п'яткою в груди зебіл волаючи що корупції в нас немає
Гроші він в тумбочці брав, як написано в єврейській казці
показати весь коментар
22.11.2025 13:41 Відповісти
Алі-Баба очолить перевірку.
показати весь коментар
22.11.2025 13:41 Відповісти
Перевірять, підприємства стратегічних галузей ОПК, які відмовилися давати відкати свириденко і КабМіндічам!?!?!
Шурма з шиферами і ригоАНАЛИ, сміються з московською агентурою серед них!!
показати весь коментар
22.11.2025 15:30 Відповісти
Мародери самі себе будуть перевіряти, щоб ви лялі кремлівські поздихали, виродки
показати весь коментар
22.11.2025 13:40 Відповісти
Про повну!
Про Потужну!
Про Адженду!
Про Кейси !!!
показати весь коментар
22.11.2025 13:40 Відповісти
ви забули про кластери (скупчення)
показати весь коментар
22.11.2025 15:37 Відповісти
Ті, хто грабував, організовують перевірки для того, щоб залишити лише своїх схематозників!
показати весь коментар
22.11.2025 13:41 Відповісти
І хвости підчистити..соже кого й у фізичному плані прибрати їм треба
показати весь коментар
22.11.2025 13:47 Відповісти
Слушно. Дехто вже напрягся. А дехто відкладе творчі плани до "кращих часів". Перевірка має мати тверезу голову.
показати весь коментар
22.11.2025 13:43 Відповісти
Просто заболтать тему.
показати весь коментар
22.11.2025 13:46 Відповісти
Скільки коштує відшліфувати міномет?
показати весь коментар
22.11.2025 13:51 Відповісти
Сколько стоит игнорирование коррупции?
показати весь коментар
22.11.2025 14:30 Відповісти
Создадим комиссию, заговорим тему. А через месяц все забудут. Вот люди уже не вспоминают кто Чонгар разминировал, не спрашивают про Резникова или какие потери у Украины. Реальности не существует. Есть только сегодня, вчера и Порошенко десять лет назад, которого вытягивают при очередном зашкваре все пропагандисты.
показати весь коментар
22.11.2025 13:44 Відповісти
Це завжди мало назву - акція прикриття. У нас забовтують. А на раїсі підривають будинки, влаштовують теракти - а потім, з великими зусиллями шукають чеченський (раніше), а зараз - український слід. Відволікають свій охлос.
показати весь коментар
22.11.2025 15:40 Відповісти
Свіжа реприза від 95-го кварталу, головну роль, як завжди виконує зє. Аплодисменти, занавіс, роботу виконано, розходимось. Хто не вірить зє, той або порохобот, або агент кремля.
показати весь коментар
22.11.2025 13:48 Відповісти
Що ти робиш,мурло? Ніхто не проти підтримки одиноких,хворих,інвалідів,малозабезпечених.Решту грошей все на оборону.Рейтинг свій ти вже не піднімеш цим,Єрмак тобі не допоможе як і 5-6 потужних менеджерів,бо їх як не було то й нема.Ти політичний труп і потенціальний відповідач за кримінальні злочини.
показати весь коментар
22.11.2025 13:49 Відповісти
імітація патужно-стійкої оргазмізації керування па-зєлєнскі..
яке ж воно кончене та закомплексоване чмо, нездатне жодного гідного кроку зробити без дермаківського костиля..
показати весь коментар
22.11.2025 13:50 Відповісти
Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Джерело: https://censor.net/ua/p3586400

Звісно, перевірку будуть проводити постійні відвідувачі бек-офісу міндіча та його банди. Очевидно, підходить термін для надання чергової двушки в москву, а грошей нема.
показати весь коментар
22.11.2025 13:50 Відповісти
якщо дати коррупціонеру шукати корупцілнерів то звісно вій наде тільки тіх незгодних
але свої друзі будуть незаплямовані
показати весь коментар
22.11.2025 13:51 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2025 13:55 Відповісти
Міндіч перевіряти буде?Чи деркача з рашки викличите?
показати весь коментар
22.11.2025 13:59 Відповісти
Гетьманцева агента ФСБ сівковича
показати весь коментар
22.11.2025 14:21 Відповісти
До речі, двушка то дойшла до москви чи ні?
показати весь коментар
22.11.2025 14:00 Відповісти
Про яку саму питаєте, бо їх було гадаю не один десяток.
показати весь коментар
22.11.2025 14:03 Відповісти
Через це зеленський з КабМіндічами і перевіряє!!
показати весь коментар
22.11.2025 15:32 Відповісти
Це шоб виявити невкрадені активи і докрасти
показати весь коментар
22.11.2025 14:01 Відповісти
Ніж в Потужну спину преZEдента.... Як вони могли!!
показати весь коментар
22.11.2025 14:03 Відповісти
раньше гречку раздавали, теперь 1000. А сами сотнями миллионов долларов воруют. И планируют сейчас инфо шумом разным заглушить и остаться у власти и как в записях говорится, заморозят воровство, и скоро все уляжется и продолжат воровать.
показати весь коментар
22.11.2025 14:05 Відповісти
Самі себе перевіряти будуть))))
показати весь коментар
22.11.2025 14:06 Відповісти
Вирішив подивитися що ще можна вкрасти
показати весь коментар
22.11.2025 14:06 Відповісти
Це щось нове мародер буде вести аудит от дурень кончаний
показати весь коментар
22.11.2025 14:14 Відповісти
капітулянтський спіч зеленського,корупційний скандал ... думаю,що правильне рішення таке:1.зеленський подає у відставку.2.ВРУ затверджує в.о.президента. думаю,що підходяща кандидатура -Залужний як в.о.президента,а Порошенко як в.о.прем"єр-міністра. обґрунтую:зараз потрібен Україні військовий лідер.тому що потрібно організувати другий фронт.авторитетнішої особи важче знайти.далі.прем'єр-міністр Порошенко-це висококласний дипломат(зв'язки з Трампом),досвід у війні ,величезна допомога фронту.розумію,що безвольний зеленський влаштовує путіна,Трампа,каламойского.
показати весь коментар
22.11.2025 14:17 Відповісти
Мародер дасть заробити на фіктивному аудиті потрібним людям.

Їжте, хохли_73%, адже ви саме про це мріяли.
показати весь коментар
22.11.2025 14:19 Відповісти
Амністію всім хто проводитиме аудит.
показати весь коментар
22.11.2025 14:29 Відповісти
Волки ягнят считают.Деятель хренов.Почти 4 года войны,а он не знает,что творится в управлении.Пока за жопу не возьмут,не пошевелится.
показати весь коментар
22.11.2025 14:31 Відповісти
Звичайне зелене сцання на голову, а тим часом зелена наволоч в турборежимі побігла зливати країну на вимогу трампа і #уйла, вже весь притомний світ говорить що так званий "мирний план" це фактична КАПІТУЛЯЦІЯ УКРАЇНИ.
показати весь коментар
22.11.2025 14:36 Відповісти
Fire Point - не державна, її перевіряти не будуть.
Боже, які гниди тримаються за владу в Україні до останнього
показати весь коментар
22.11.2025 14:39 Відповісти
... "по ключевым аспектам нашей финансовой устойчивости" ... Шо снова будут *******? Еще шота осталось? ))))))))))))))
показати весь коментар
22.11.2025 14:46 Відповісти
Що перевіряти?
Зеленський заявив, що в Україні немає корупці
Свириденко: Проблема корупції в Україні перебільшена
показати весь коментар
22.11.2025 14:47 Відповісти
- Этой девочке Олежка нравится. Она хочет его себе замом.

(прим. «девочка» - премьер-министр Украины Ю.А. Свириденко)

Автор: Т. Миндич
))))
показати весь коментар
22.11.2025 15:04 Відповісти
Хазяїн єрмак веде свою "сабачку гаварящую" перевіряти державні оборонні компанії
показати весь коментар
22.11.2025 15:06 Відповісти
оті морди в пікселі, "охорона", забули, що мають захищати Україну від злодіїв і ворогів
показати весь коментар
22.11.2025 15:07 Відповісти
Як казав давньоримський оратор і політик Марк Туллій: *O tempora, o mores!*, який означає «О, часи, о, звичаї!» ,тобто замість того, щоб захищати Україну від злодіїв та ворогів, охорона захищає злодіїв та ворогів від українців. В мене є така думка, може вона і хибна, що в охороні злодюг можуть бути тільки "свої", перевірені в конкретних справах і пройшовши неабиякий кастинг, щоб рило булу в пуху від тім'ячка до п'ят.
показати весь коментар
22.11.2025 16:02 Відповісти
Ми вже знаєм який буде результат. Можна самим себе не перевіряти.
показати весь коментар
22.11.2025 15:22 Відповісти
А що там перевіряти, якщо нікого НП покарають, а лише випустять в Ізраїль.
показати весь коментар
22.11.2025 16:17 Відповісти
А пнревіряти будуть ручні цуцики ОП - ДБР та СБУ.
показати весь коментар
22.11.2025 16:48 Відповісти
- Добрий день. Ми прийшли. щоб провірити вас. У вас все в порядку?
- Так, все в порядку. Сумка в багажнику.
- Ясно. Тоді до побачення.
показати весь коментар
22.11.2025 17:05 Відповісти
Знайдено цікаве рішення, яке дозволить нам цікаво провести ржачне шоу для лохів "Імітація пошуку злодіїв серед своїх злодіїв".
показати весь коментар
22.11.2025 17:18 Відповісти
Треба щоб НАБУ і САП перевірили і провели затриманням!А так це цирк і приховання правди , яку всі і так знають(((
показати весь коментар
22.11.2025 17:20 Відповісти
перевіряти хабарників будуть хабарники. який висновок? прикриття!
показати весь коментар
22.11.2025 19:31 Відповісти
 
 