23 декабря стартует аудит 86 предприятий ОПК, а также АОЗ и ГОТ, - ГАСУ

Аудит в оборонке: в ГАСУ рассказали подробности

С 23 декабря ГАСУ начнет масштабный аудит в оборонном секторе.

Об этом сообщила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Этот аудит является для нас приоритетным, как и проверка энергетических госкомпаний, которую мы начали осенью. Эта задача настолько же важна, насколько и масштабна.

Аудиты и ревизии пройдут на 86 субъектах хозяйствования ОПК, вовлеченных в производство и закупку вооружения, и двух госпредприятиях Министерства обороны – "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла", – говорится в сообщении.

К мероприятиям государственного финансового контроля привлечено около 500 сотрудников Госаудитслужбы.

Читайте: Последствия дела Миндича: Кабмин усилил контроль за закупками госкомпаний

Что предшествовало?

Читайте: Украинские оборонные компании регистрируют патенты в США и ЕС из-за недостатков законодательства, – исследование

Автор: 

аудит (371) Госаудитслужба (88) ОПК (236) Государственный оператор тыла (82) Агентство оборонных закупок (111)
ДАСУ за завданням кацапні знову робить "аудит" для оновлення фактичних адрес підприємств, які кацапнб цікавлять? Чи з якою метою ДАСУ крожен рік робить цей аудит, а зараз ще додала підприємства енергетики, коли кацапи по цих підприємтсвах почали лупити? СБУ не хочуть перевірити керівництво ДАСУ? Там голова - та це ватна скотиняка.
22.12.2025 11:56 Ответить
Я так розумію шо оцей потужний ZEелений аудіт та ревізії проведуть з метою з'ясування де ще нема "шлагбауму" шоб доїти ОПК та двушечку на москву відправляти.
22.12.2025 12:01 Ответить
Рука руку миє
22.12.2025 12:34 Ответить
 
 