23 декабря стартует аудит 86 предприятий ОПК, а также АОЗ и ГОТ, - ГАСУ
С 23 декабря ГАСУ начнет масштабный аудит в оборонном секторе.
Об этом сообщила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Этот аудит является для нас приоритетным, как и проверка энергетических госкомпаний, которую мы начали осенью. Эта задача настолько же важна, насколько и масштабна.
Аудиты и ревизии пройдут на 86 субъектах хозяйствования ОПК, вовлеченных в производство и закупку вооружения, и двух госпредприятиях Министерства обороны – "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла", – говорится в сообщении.
К мероприятиям государственного финансового контроля привлечено около 500 сотрудников Госаудитслужбы.
Что предшествовало?
- Ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала аудит оборонных предприятий. Он начнется в 20-х числах декабря.
