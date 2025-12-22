23 декабря стартует аудит 86 предприятий ОПК, а также АОЗ и ГОТ, - ГАСУ

С 23 декабря ГАСУ начнет масштабный аудит в оборонном секторе.

Об этом сообщила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Этот аудит является для нас приоритетным, как и проверка энергетических госкомпаний, которую мы начали осенью. Эта задача настолько же важна, насколько и масштабна.

Аудиты и ревизии пройдут на 86 субъектах хозяйствования ОПК, вовлеченных в производство и закупку вооружения, и двух госпредприятиях Министерства обороны – "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла", – говорится в сообщении.

К мероприятиям государственного финансового контроля привлечено около 500 сотрудников Госаудитслужбы.

Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала аудит оборонных предприятий. Он начнется в 20-х числах декабря.

