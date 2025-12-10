РУС
В конце декабря начнется аудит в оборонной сфере, - Свириденко

свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала аудит оборонных предприятий. Он начнется в 20-х числах декабря.

Об этом глава Кабмина сообщила в телеграме по результатам отчета заместителя председателя Государственной аудиторской службы Юлии Соляник о подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы, сообщает Цензор.НЕТ.

Продолжается аудит "Энергоатома"

По словам Свириденко, в настоящее время продолжается аудит НАЭК "Энергоатом": проверки проводятся на 10 филиалах компании.

"Ожидаем промежуточные результаты в конце декабря", - сказала она.

В оборонной сфере тоже проведут аудит

Свириденко сообщила, что в 20-х числах декабря начнутся аудиты в оборонной сфере.

В частности, проверят:

  • 22 предприятий АО "Украинская оборонная промышленность",
  • а также проверки на государственных предприятиях Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годов.
  • Первые результаты ожидаются в январе.

Результаты мониторинга оборонных закупок

"Также заместитель председателя Госаудитслужбы доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, проведенных государственными предприятиями Министерства обороны АОЗ и ДОТ за период 2024-2025 годов. В процессе мониторинга выявлен ряд недостатков в организации и проведении закупок. Поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения", - говорится в сообщении Свириденко.

До аудиту мають бути залучені всі наші партнери, що надавали нам допомогу у будь якому вигляді.
10.12.2025 22:17 Ответить
Сіра мишка вискочила з нірки! А за рєзніковим і умєровим злочинні хвости вже підчистили, бо можна вийти на самих себе?
10.12.2025 22:18 Ответить
Виглядає як оголошення, для тих хто був замішанний у всіх схемах, типу у вас є час щоб звалили з країни...
10.12.2025 22:20 Ответить
Заздалегідь анонсували, три тижня фори дали, що би "правильні пацани" встигли усю документацію почистити?
10.12.2025 22:21 Ответить
свіриденко **** 🤡 !!! У відставку !!! ...
10.12.2025 22:31 Ответить
Вона в курсі, що такий аудит повинен бути незалежним?

А перевірки ДБР самих себе чи одних сосок ЗЄ іншими - це профанація, а не аудит.

Дайте ЄС провести аудит ЗСУ. І ми узнаємо багато цікавого.
Особливо про розпіарених "успішних" командуючих-зірок.
10.12.2025 22:34 Ответить
 
 