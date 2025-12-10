В конце декабря начнется аудит в оборонной сфере, - Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала аудит оборонных предприятий. Он начнется в 20-х числах декабря.
Об этом глава Кабмина сообщила в телеграме по результатам отчета заместителя председателя Государственной аудиторской службы Юлии Соляник о подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы, сообщает Цензор.НЕТ.
Продолжается аудит "Энергоатома"
По словам Свириденко, в настоящее время продолжается аудит НАЭК "Энергоатом": проверки проводятся на 10 филиалах компании.
"Ожидаем промежуточные результаты в конце декабря", - сказала она.
В оборонной сфере тоже проведут аудит
Свириденко сообщила, что в 20-х числах декабря начнутся аудиты в оборонной сфере.
В частности, проверят:
- 22 предприятий АО "Украинская оборонная промышленность",
- а также проверки на государственных предприятиях Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годов.
- Первые результаты ожидаются в январе.
Результаты мониторинга оборонных закупок
"Также заместитель председателя Госаудитслужбы доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, проведенных государственными предприятиями Министерства обороны АОЗ и ДОТ за период 2024-2025 годов. В процессе мониторинга выявлен ряд недостатков в организации и проведении закупок. Поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения", - говорится в сообщении Свириденко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А перевірки ДБР самих себе чи одних сосок ЗЄ іншими - це профанація, а не аудит.
Дайте ЄС провести аудит ЗСУ. І ми узнаємо багато цікавого.
Особливо про розпіарених "успішних" командуючих-зірок.