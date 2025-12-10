В конце декабря начнется аудит в оборонной сфере, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала аудит оборонных предприятий. Он начнется в 20-х числах декабря.

Об этом глава Кабмина сообщила в телеграме по результатам отчета заместителя председателя Государственной аудиторской службы Юлии Соляник о подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.

Продолжается аудит "Энергоатома"

По словам Свириденко, в настоящее время продолжается аудит НАЭК "Энергоатом": проверки проводятся на 10 филиалах компании.

"Ожидаем промежуточные результаты в конце декабря", - сказала она.

В оборонной сфере тоже проведут аудит

Свириденко сообщила, что в 20-х числах декабря начнутся аудиты в оборонной сфере.

В частности, проверят:

22 предприятий АО "Украинская оборонная промышленность",

а также проверки на государственных предприятиях Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годов.

Первые результаты ожидаются в январе.

Результаты мониторинга оборонных закупок

"Также заместитель председателя Госаудитслужбы доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, проведенных государственными предприятиями Министерства обороны АОЗ и ДОТ за период 2024-2025 годов. В процессе мониторинга выявлен ряд недостатков в организации и проведении закупок. Поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения", - говорится в сообщении Свириденко.

