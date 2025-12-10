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Новини Аудит держкомпаній Аудит оборонної сфери
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Наприкінці грудня розпочнеться аудит в оборонній сфері, - Свириденко

свириденко

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала аудит оборонних підприємств. Він розпочнеться у 20-х числах грудня.

Про це глава Кабміну повідомила у телеграм за результатами звіту заступниці голови Державної аудиторської служби Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Триває аудит "Енергоатома"

За словами Свириденко, наразі триває аудит НАЕК "Енергоатом": перевірки здійснюються на 10 філіях компанії.

"Очікуємо на проміжні результати наприкінці грудня", - сказала вона.

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В оборонній сфері теж проведуть аудит

Свириденко повідомила, що у 20-х числах грудня розпочнуться аудити в оборонній сфері.

Зокрема, перевірять:

  • 22 підприємств АТ "Українська оборонна промисловість",
  • а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" за період 2022-2025 роки.
  • Перші результати очікуються у січні.

Результати моніторингу оборонних закупівель

"Також заступниця голови Держаудитслужби доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 роки. У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення", - йдеться у повідомленні Свириденко.

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Автор: 

аудит (611) оборона (4961) Енергоатом (1750) закупівлі (3731) Свириденко Юлія (950)
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Топ коментарі
+8
До аудиту мають бути залучені всі наші партнери, що надавали нам допомогу у будь якому вигляді.
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10.12.2025 22:17 Відповісти
+8
Сіра мишка вискочила з нірки! А за рєзніковим і умєровим злочинні хвости вже підчистили, бо можна вийти на самих себе?
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10.12.2025 22:18 Відповісти
+6
Заздалегідь анонсували, три тижня фори дали, що би "правильні пацани" встигли усю документацію почистити?
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10.12.2025 22:21 Відповісти

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