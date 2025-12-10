Наприкінці грудня розпочнеться аудит в оборонній сфері, - Свириденко

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала аудит оборонних підприємств. Він розпочнеться у 20-х числах грудня.

Про це глава Кабміну повідомила у телеграм за результатами звіту заступниці голови Державної аудиторської служби Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Триває аудит "Енергоатома"

За словами Свириденко, наразі триває аудит НАЕК "Енергоатом": перевірки здійснюються на 10 філіях компанії.

"Очікуємо на проміжні результати наприкінці грудня", - сказала вона.

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В оборонній сфері теж проведуть аудит

Свириденко повідомила, що у 20-х числах грудня розпочнуться аудити в оборонній сфері.

Зокрема, перевірять:

22 підприємств АТ "Українська оборонна промисловість",

а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" за період 2022-2025 роки.

Перші результати очікуються у січні.

Результати моніторингу оборонних закупівель

"Також заступниця голови Держаудитслужби доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 роки. У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення", - йдеться у повідомленні Свириденко.

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