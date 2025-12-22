23 грудня стартує аудит 86 підприємств ОПК, а також АОЗ і ДОТ, - ДАСУ
Із 23 грудня ДАСУ розпочне масштабний аудит в оборонному секторі.
Про це повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Цей аудит є для нас пріоритетним, як і перевірка енергетичних держкомпаній, яку ми розпочали восени. Це завдання настільки ж важливе, наскільки й – масштабне.
Аудити і ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання ОПК, залучених до виробництва і закупівлі озброєння, та двох держпідприємствах Міністерства оборони – "Агенція оборонних закупівель" і "Державний оператор тилу", - йдеться в повідомленні.
До заходів державного фінансового контролю залучено близько 500 працівників Держаудитслужби.
Що передувало?
- Раніше премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала аудит оборонних підприємств. Він розпочнеться у 20-х числах грудня.
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