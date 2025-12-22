23 грудня стартує аудит 86 підприємств ОПК, а також АОЗ і ДОТ, - ДАСУ

Із 23 грудня ДАСУ розпочне масштабний аудит в оборонному секторі.

Про це повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Цей аудит є для нас пріоритетним, як і перевірка енергетичних держкомпаній, яку ми розпочали восени. Це завдання настільки ж важливе, наскільки й – масштабне.

Аудити і ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання ОПК, залучених до виробництва і закупівлі озброєння, та двох держпідприємствах Міністерства оборони – "Агенція оборонних закупівель" і "Державний оператор тилу", - йдеться в повідомленні.

До заходів державного фінансового контролю залучено близько 500 працівників Держаудитслужби.

Читайте: Наслідки справи Міндіча: Кабмін посилив контроль за закупівлями держкомпаній

Що передувало?

Раніше премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала аудит оборонних підприємств. Він розпочнеться у 20-х числах грудня.

Читайте: Українські оборонні компанії реєструють патенти у США та ЄС через недоліки законодавства, – дослідження