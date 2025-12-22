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Новини Аудит держкомпаній Аудит оборонної сфери
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23 грудня стартує аудит 86 підприємств ОПК, а також АОЗ і ДОТ, - ДАСУ

Аудит в оборонці: у ДАСУ розповіли подробиці

Із 23 грудня ДАСУ розпочне масштабний аудит в оборонному секторі.

Про це повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Цей аудит є для нас пріоритетним, як і перевірка енергетичних держкомпаній, яку ми розпочали восени. Це завдання настільки ж важливе, наскільки й – масштабне.

Аудити і ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання ОПК, залучених до виробництва і закупівлі озброєння, та двох держпідприємствах Міністерства оборони – "Агенція оборонних закупівель" і "Державний оператор тилу", - йдеться в повідомленні.

До заходів державного фінансового контролю залучено близько 500 працівників Держаудитслужби.

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Що передувало?

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Автор: 

аудит (614) Держаудитслужба (185) ОПК (429) ДОТ (194) Агенція оборонних закупівель (180)
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