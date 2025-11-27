Українські оборонні компанії реєструють патенти у США та ЄС через недоліки законодавства, – дослідження

Україна втрачає оборонні інновації через неефективний захист прав інтелектуальної власності у секторі оборонних технологій, а українські компанії дедалі частіше реєструють патенти у США та ЄС.

Це послаблює позиціонування України як надійного партнера у міжнародних оборонних проєктах, йдеться в аналітичному дослідженні "Моделі управління технологіями та ІВ ЄС/НАТО для України", підготованому аналітиками Ради економічної безпеки України (ESCU).

"Хоча наші технології доведені боєм, вони не отримають мільярдних інвестицій та масштабування, поки не буде ефективної системи захисту інтелектуальної власності. Уже третина виробників ОПК релокувала підприємства за кордон. Йдеться не лише про економічні втрати, а про пряму загрозу країні у технологічній війні на виснаження", – розповіла керівниця напряму розвитку оборонних індустрій ESCU Олександра Азархіна.

При цьому через відсутність єдиного підходу до інтелектуальної власності частина розробників вже реєструє патенти у США чи країнах ЄС. У підсумку створені в Україні технології переходять у власність інших держав, а податкові надходження йдуть за кордон.

"Україна має потенціал стати одним із лідерів світового оборонного ринку, але експорт неможливий без чіткого визначення прав на розробки. Інновації даються нашій країні надзвичайно високою ціною і ми не можемо допустити їх втрату", – наголосив виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров.

Зокрема, автори дослідження вказують, що у контрактах Міноборони умови щодо інтелектуальної власності щоразу різні або взагалі відсутні, що призводить до системного збою, коли держава не може швидко масштабувати успішні військові розробки. Водночас бізнес боїться інвестувати в нові технології, ризикуючи втратити права на власні інновації.

"Для західних партнерів надійний захист – це не формальна вимога, а ключова умова для передачі технологій та створення спільних виробництв. Без цього ми не зможемо отримати доступ до критично важливих закордонних розробок, які необхідні нам для перемоги", – додав Ігор Фоменко, голова правління "ФРУ Дефенс".

Автори дослідження зазначають, що оптимальною для України має стати модель управління, що забезпечить промислову конкурентоспроможність і безпечну інтеграцію в євроатлантичні структури. У ЄС аналітики пропонують запозичити ринковий підхід до стимулювання інновацій, договірну дисципліну та чіткість у визначенні інтелектуальної власності. У НАТО – захист чутливих технологій, необмежені права уряду на використання та забезпечення сумісності з нормами експортного контролю.

"Українські норми щодо інтелектуальної власності не відповідають сучасним потребам ринку, тому компанії все більше орієнтуються на передбачувані міжнародні механізми захисту. Ми маємо подвійне завдання – допомагати виробникам захищати свої розробки в Україні, а також підготувати їх до дотримання міжнародних стандартів", – пояснила керівниця напряму взаємодії з владою у "Технологічних силах України" Анна Зарудна.

Як повідомлялося, у серпні Верховна Рада ухвалила закон щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з проходженням військової служби. Документ має врегулювати як питання інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, так і винагороди для військових-винахідників. У вересні закон підписав президент Володимир Зеленський, а вже у жовтні уряд схвалив експериментальний механізм передачі у серійне виробництво технологій, розроблених у системі Міністерства оборони.

Чому виникла необхідність в ухваленні окремого закону про права інтелектуальної власності на військові винаходи та як він має працювати читайте в інтерв’ю одного із його співавторів Іллі Костіна, військовослужбовця ЗСУ і експартнера юридичної компанії "Правовий альянс" (LA Law Firm).