Історичне рішення: Кабмін дозволив передавати технології Міноборони для запуску в серійне виробництво

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони, в серійне виробництво.

Як зазначили в Міноборони, це рішення відкриває державні розробки для ринку та створює умови для дієвого приватно-публічного партнерства в оборонній сфері.

Зокрема, виробники отримують доступ і можливість виготовляти на основі цих державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах.

Технології залишаються у власності держави та застосовуються відповідно до затверджених процедур Міністерства оборони.

Виготовлена продукція поставлятиметься до Збройних Сил через державні закупівлі.

Експеримент відкритий для українських виробників, які відповідають одному з трьох критеріїв:

мають державні контракти у сфері оборони;

визначені критично важливими для забезпечення Збройних Сил;

внесені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

До того ж Міноборони може надавати доступ до технологій у рамках міжнародної співпраці з оборонними відомствами країн-партнерів за умови, що вироблені товари будуть поставлені до України в якості військово-технічної допомоги.

Як наголосили в Міноборони, рішення, що довели ефективність, можуть швидко масштабуватися кількома виробниками одночасно, і це дозволить:

збільшити обсяги виробництва та наситити фронт перевіреною технікою;

розширити номенклатуру озброєння за рахунок уже існуючих державних розробок;

зняти вузькі місця у виробничих потужностях окремих компаній;

залучити потенціал партнерів НАТО до вдосконалення технологій Міноборони через новий порядок експорту.

"Державна власність на технології зберігається. Доступ надається перевіреним виробникам за чіткими критеріями, із обов'язковими технічними, правовими та безпековими перевірками. Виробництво підлягає державному контролю якості, аудитам і контрактним умовам, що захищають національні інтереси", – підкреслили в Міноборони.

Про технології, відкриті для виробництва, Міноборони інформуватиме самостійно, а також через Фонд розвитку інновацій і галузеві об'єднання виробників.

Раніше в жовтні повідомлялося, що Кабмін дозволив підприємствам ОПК закривати дані про себе в публічних реєстрах та сервісах.

У вересні стало відомо, що Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації запускають грантовий конкурс оборнного кластеру Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.