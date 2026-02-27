"Що ми кажемо Богу смерті? Не сьогодні!" - розвідка під Куп’янськом. | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов опублікував репортаж із передової під Куп'янськом (жовтень 2025 року), де він разом із побратимами потрапив під пряму атаку російського FPV-дрона.

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На дорогах під Куп'янськом зафіксовано десятки дротів від ворожих FPV-дронів. Росіяни використовують технологію керування через оптоволокно, що робить дрони стійкими до засобів РЕБ.

Бутусов показує інтенсивність боїв: постійну роботу артилерії, застосування касетних снарядів та авіаударів КАБами по населених пунктах.

У репортажі можна побачити, що на дорогах багато спаленої цивільної та військової техніки, зокрема розстріляна машина швидкої допомоги. Пересування можливе переважно пішки через постійне полювання ворожих "бомберів" та FPV.

Незважаючи на щільний вогонь українські захисники продовжують утримувати висоти та готуватися до подальшого звільнення територій.

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