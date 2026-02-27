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"Что мы говорим Богу смерти? Не сегодня!" - разведка под Купянском. | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов опубликовал репортаж с передовой под Купянском (октябрь 2025 года), где он вместе с побратимами попал под прямую атаку российского FPV-дрона.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

На дорогах под Купянском зафиксированы десятки проводов от вражеских FPV-дронов. Россияне используют технологию управления через оптоволокно, что делает дроны устойчивыми к средствам РЭБ.

Бутусов показывает интенсивность боев: постоянную работу артиллерии, применение кассетных снарядов и авиаударов КАБами по населенным пунктам.

В репортаже можно увидеть, что на дорогах много сожженной гражданской и военной техники, в частности расстрелянная машина скорой помощи. Передвижение возможно преимущественно пешком из-за постоянной охоты вражеских "бомберов" и FPV.

Несмотря на плотный огонь, украинские защитники продолжают удерживать высоты и готовиться к дальнейшему освобождению территорий.

Смотрите также: "Многомесячная ложь, а потом - ааа, здесь враг!", - Бутусов о катастрофе в Гуляйполе и "дне сурка" в управлении ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4412) дроны (7284) Харьковская область (2751) Купянский район (750) Купянск (997) Бутусов Плюс (73)
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28.02.2026 03:13 Ответить
 
 